إطلاق اسم الرئيس الفرنسي الراحل فاليري ديستان على متحف أورسيه

موسيقيون من أوركسترا باريس يعزفون في متحف أورسيه، 26 مارس 2021 (أ ف ب)

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، الإثنين، إضافة اسم الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان الذي توفي في 2 ديسمبر الفائت، إلى تسمية متحف أورسيه، أحد أعرق المتاحف في باريس.

وأوضحت وزيرة الثقافة، روزلين باشلو، في بيان أن «اسم الرئيس فاليري جيسكار ديستان سيضاف إلى اسم المؤسسة العامة لمتحف أورسيه ومتحف أورانغري»، وفق «فرانس برس».

وذكَّرت بأن جيسكار ديستان الذي تولى الرئاسة بين العامين 1974 و1981، «عمل بتصميم والتزام من أجل ولادة المتحف وتابع تطوره».

وحيت باشلو «رجل الثقافة الشغوف بفن القرن التاسع عشر وآدابه» و«اللفتة التراثية والمعمارية ذات الجرأة الكبيرة التي جمعت بين الحفاظ على معلم تاريخي وتحويله متحفًا».

أُقيم المتحف المخصص لفنون القرن التاسع عشر في محطة قطارات سابقة، وافتتحه الرئيس الراحل فرنسوا ميتران في العام 1986.

وأقرت الجمعية الوطنية، الخميس الفائت، بالإجماع اقتراح قرار بإضافة اسم رئيس الجمهورية السابق إلى تسميتي متحفَي أورسيه وأورانغري.

وألحق متحف أورانغري بمتحف أورسيه في العام 2010. ومن أبرز ما يتضمنه مجموعة «زنابق الماء» للرسام كلود مونيه.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع أسرة الرئيس السابق.

سبق أن أطلقت أسماء رؤساء راحلين على عدد من المؤسسات الثقافية، كالمتحف الوطني للفن الحديث الذي سمي مركز بومبيدو، والمكتبة الوطنية الفرنسية الجديدة التي أطلق عليها اسم فرنسوا ميتران، ومتحف الفنون الأولى في كيه برانلي الذي أضيف إليه اسم جاك شيراك.