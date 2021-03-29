السعودي متعب الشعلان يتخطى مليون مشاهدة بـ«أنا المقصود» (فيديو)

المطرب السعودي متعب الشعلان (خاص لـ بوابة الوسط)

تخطت أغنية المطرب الشاب السعودي متعب الشعلان «أنا المقصود» حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر قناة الشركة المنتجة «تيونز أرابيا» على «يوتيوب».

الأغنية من كلمات أحمد الصانع وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.

ويستمر الشعلان في حصد الملايين من المشاهدات والإعجابات على الرغم من صغر سنه وصغر فترة دخوله عالم الفن الغنائي؛ حيث حصد بأغنيته «ليه أعشقه» أكثر من 27 مليون مشاهدة حتى الآن بعد إصدارها بشهر يوليو 2020.

وحقق بأغنيته «التوبة» أكثر من مليوني ونصف المليون مشاهدة خلال ثلاثة أشهر حتى الآن من وقت صدورها في شهر ديسمبر 2020، بينما حققت أغنية «تغير وقتنا» قرابة الخمس ملايين مشاهدة، وهي التي طرحت بشهر أكتوبر 2020.

وتدير «تيونز أرابيا» للإنتاج الفني أعماله تحت إشراف ومتابعة المنتج حسن طالب، ضمن فريق عمل متخصص في إدارة الأعمال والحفلات وإصدار الأغنيات.