«مدام كلود» على «نتفليكس» في فيلم جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 10:31 صباحا
فرناند غروديه المعروفة بـ«مدام كلود» قبل برنامج حواري تليفزيوني في باريس، 5 مايو 1986 (أ ف ب)

توفّر منصة الفيديو على الطلب «نتفليكس» اعتبارًا من 2 أبريل المقبل، فيلمًا جديدًا يتناول سيرة «مدام كلود» التي عُرفت في فرنسا بأنها «قوّادة الجمهورية» خلال الستينات والسبعينات.

وتولت إخراج الفيلم الجديد سيلفي فيريد (54 عامًا) التي سبق أن عالجت موضوع الدعارة في فيلمها السابق «سكس دول» (2016)، فيما تؤدي الممثلة كارول روشيه دور «مدام كلود» التي توفيت نهاية 2015 عن 92 عامًا بعدما صدر في حقها حكمان قضائيان، وفق «فرانس برس».

وكانت فرناند غروديه المعروفة بـ«مدام كلود» تدير شبكة دعارة فاخرة في باريس في ستينات القرن العشرين وسبعيناته تضم 500 من بائعات الهوى، من بين اللواتي يؤدين أدوارهن في الفيلم الجديد حفصية حيرزي وأنابيل بلموندو، حفيدة الممثل الفرنسي جان بول بلموندو.

وكان زبائن هذه الشبكة التي يصوّر الفيلم طريقة عملها ينتمون إلى الوسط السياسي، وكان بينهم قادة فرنسيون وأجانب كشاه إيران والرئيس الأميركي جون كينيدي، إضافة إلى مشاهير ورجال أعمال.

وكانت «مدام كلود» تحظى بحماية الأجهزة الأمنية الفرنسية وبينها تلك الاستخبارية لقاء ما توفره من معلومات سرية من زبائنها بواسطة الفتيات المنتميات إلى شبكتها.

ويؤدي الممثلون الرجال في فيلم فيريد أدوارًا ثانوية (رجال شرطة وزبائن وسواهم)، ومنهم بنجامان بيوليه ورشدي زم وبيار ديلادونشان.

وألهمت شخصية «مدام كلود» فنانين كثر في أعمالهم خلال العقود الماضية، وشكّلت خصوصًا محور فيلم في العام 1977 من إخراج جوست جاكان تولت فيه فرنسواز فابيان دور القوّادة الأشهر في فرنسا.

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