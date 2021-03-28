توأم «ذا فويس كيدز» يطرح «عاشق متيم» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 05:02 مساء
توأم «ذا فويس كيدز» خالد وعابد المرعي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت شركة «العنود» الأغنية العراقية الأولى للتوأم خالد وعابد المرعي «عاشق متيّم»، عبر قناتها على «يوتويب»، من كلمات الشاعر محمد الواصف، ألحان أحمد القيسي وتوزيع رائد الهندي.

التوأم حقق شهرةً عربية لافتة بعد مشاركتهما في برنامج «ذا فويس كيدز»، ووصلا إلى مراحل متقدمة.

بعد إطلاق الأغنية قال خالد: «بعد البرنامج الذي انطلقت منه، أصدرت عملًا أول دون إنتاج وبمجهود شخصي فقط تحت عنوان (كلمة خيي)». وتابع: «والآن أطلقنا عملًا أكبر بعنوان (عاشق متيّم) مع شقيقي عابد أيضًا، من إنتاج شركة العنود برودكشن بعدها سيكون هناك عمل خاص بي وحدي».

أما عابد فقال: «بعد البرنامج أطلقنا أغنية (كلمة خيي)، أما الآن فنشعر بحماس كبير نحو جديدنا». وأكمل: «صُوّر العمل الجديد في لبنان، وثمة طاقة إيجابية تحيطنا، وهناك أعمال عديدة سنقدّمها بالمستقبل، منها أغنية منفردة بعنوان (يا شفاف)، أيضًا من إنتاج العنود».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدن في العالم تطفئ أنوارها إحياء لفاعليات «ساعة الأرض»
علوم وتكنولوجيا
قادة جيوش أميركا وبريطانيا واليابان و7 دول أخرى يدينون استخدام القوة القاتلة ضد ...
دولى
«متطرفون» يسيطرون على بلدة شمال موزمبيق بالقرب من مشروع غازي ضخم
دولى
نص كلمة كوبيش في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي
ليبيا
هيئة قناة السويس: الأحوال الجوية ليست السبب الرئيسي لجنوح السفينة
عربى
التحدي يتوج بالسوبر الليبي - التونسي لـ«القدم المصغرة» للمرة الثانية وجائزة 5000...
رياضة محلية
«رويال بوسكاليس»: توقعات بإعادة تعويم السفينة العملاقة العالقة في قناة السويس ...
اقتصاد
دورتموند يفتح مزادا خياليا على هالاند
رياضة عالمية
مدرب خليج سرت يتساءل: لماذا لم يقدم مجلس اتحاد الكرة استقالته بعد خماسية المنتخب...
رياضة محلية
يكفي 5 آلاف شخص.. إعداد أكبر طبق «كسكسي» في ليبيا بغدامس
ليبيا
مدير «الدعم المركزي» يجتمع مع معاونه بالمنطقة الشرقية
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» توصي بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير لقاح قد ينهي أورام الدماغ السرطانية