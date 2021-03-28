توأم «ذا فويس كيدز» يطرح «عاشق متيم» (فيديو)

توأم «ذا فويس كيدز» خالد وعابد المرعي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت شركة «العنود» الأغنية العراقية الأولى للتوأم خالد وعابد المرعي «عاشق متيّم»، عبر قناتها على «يوتويب»، من كلمات الشاعر محمد الواصف، ألحان أحمد القيسي وتوزيع رائد الهندي.

التوأم حقق شهرةً عربية لافتة بعد مشاركتهما في برنامج «ذا فويس كيدز»، ووصلا إلى مراحل متقدمة.

بعد إطلاق الأغنية قال خالد: «بعد البرنامج الذي انطلقت منه، أصدرت عملًا أول دون إنتاج وبمجهود شخصي فقط تحت عنوان (كلمة خيي)». وتابع: «والآن أطلقنا عملًا أكبر بعنوان (عاشق متيّم) مع شقيقي عابد أيضًا، من إنتاج شركة العنود برودكشن بعدها سيكون هناك عمل خاص بي وحدي».

أما عابد فقال: «بعد البرنامج أطلقنا أغنية (كلمة خيي)، أما الآن فنشعر بحماس كبير نحو جديدنا». وأكمل: «صُوّر العمل الجديد في لبنان، وثمة طاقة إيجابية تحيطنا، وهناك أعمال عديدة سنقدّمها بالمستقبل، منها أغنية منفردة بعنوان (يا شفاف)، أيضًا من إنتاج العنود».