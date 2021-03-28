ملحم زين ينتهي من تسجيل «تعال» باللهجة العراقية

من كواليس تسجيل أغنية «تعال» لملحم زين (خاص لبوابة الوسط)

انتهى المطرب اللبناني ملحم زين من تسجيل أغنية عراقية جديدة بعنوان «تعال» يضيفها إلى مجموعة أغنياته العراقية التي بدأها قبل سنوات عبر أغنية «كبدبد»، والتي قدم بعدها عددًا من الأغنيات الناجحة من هذا اللون.

أغنية «تعال» من كلمات مهند العزاوي وألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس، وإنتاج مشترك بين «بلاتينيوم ريكوردز» و«نجوم الدار البيضاء» لصاحبها مصطفى العبدالله الذي أشرف على تسجيل الأغنية الجديدة مع مهندس الصوت علي عبدالأمير في استديوهات الوطن بدبي.

وتمنى العبدالله أن ينال العمل إعجاب الجمهور وقت طرحه، مشيرًا إلى أنه سيتم تصويره لعرضه على القناة الخاصة بشركته فور انتهائه، مؤكدًا أن هذا العمل هو بادرة تعاون بين شركته وشركة «بلاتينيوم ريكوردز» والذي سيمتد ليشمل كل النجوم الموجودين في الشركة.

أما عن الأغنية فقال مصطفى: «صحيح أن أول كلمة فيها هي كلمة (تعال) لكنها لا تشبه أبدًا أغنيتنا المشتركة التي سبق وقدمناها بنفس الاسم، فهذه الأغنية من لون آخر تمامًا، وهي أغنية رومانسية مليئة بالإحساس والحقيقة أنني عندما سمعتها أول مرة قلت إنها تليق بصوت الريس ملحم زين».

من ناحيته، قال ملحم: «رغم أنني سبق وأن قدمت عددًا من الأغنيات باللون العراقي، فإن هذه الأغنية ما أن سمعتها حتى شعرت بأنني أريد غناءها، فهي أغنية جميلة بكلماتها ومعناها ولحنها الذي أبدعه الفنان علي جاسم، وستكون إحدى أغنيات الميني ألبوم الذي أعده حاليًّا، ويضم أغنيات من ألوان مختلفة».

أما الفنان علي جاسم فقد علق على تعاونه مع ملحم زين: «تشرفت الحقيقة بأن يؤدي واحدًا من أجمل الأصوات العربية أغنية من ألحاني، هي إضافة لي، وأتمنى أن يكون هذا اللحن إضافة له ولنجاحاته».