سميحة أيوب: «ألمظ وسي عبده» يقدم تراث مصر وفنها القديم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 12:35 مساء
من المؤتمر الصحفي الخاص بعرض «ألمظ وسي عبده» (خاص لبوابة الوسط)

شهد مسرح «البالون» بمنطقة العجوزة (غرب القاهرة)، مساء السبت، المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض المسرحي «ألمظ وسي عبده»، والذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا حادث تصادم قطاري الصعيد.

وأشارت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب إلى أهمية العرض في تقديمه للتراث والفن الغنائي المصري القديم.

بينما أكد الدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن العرض يعيد تقديم الهوية المصرية بطريقة كلاسيكية ممزوجة بالتقنيات الحديثة.

وأعربت الفنانة مروة ناجي عن سعادتها وخوفها من الوقوف أمام الفنانة القديرة سميحة أيوب، التي كان العمل المشترك معها بمثابة حلم فاق كل توقعاتها.

وأعرب الفنان وائل الفشني عن سعادته بوجود صورته بجوار صورة القديرة سميحة أيوب على نفس الأفيش، مشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت ممزوجة بالمحبة والتعاون.

أقيم المؤتمر بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، الدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان مجدي صبحي والفنانة مديحة كامل.

يتناول العمل السيرة الذاتية لألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
«ألمظ وسي عبده» تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، غرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفى عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوي.

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