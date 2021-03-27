وفاة صاحب سيناريو فيلم «بروكباك ماونتن»

الكاتب الأميركي لاري ماكمورتري (إلى اليمين) لدى تقليده وساماً من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في 10 سبتمبر 2015 في البيت الأبيض (أ ف ب)

غيب الموت الكاتب الأميركي لاري ماكمورتري، الذي اشتهر خصوصاً بمشاركته في كتابة سيناريو فيلم «بروكباك ماونتن» عن 84 عاماً.

وأوضحت مديرة أعماله أماندا لوندبرغ أن «لاري ماكمورتري توفي الليلة الماضية في 25 مارس جرّاء سكتة قلبية»، وفق «فرانس برس».

وأشارت في بيان إلى أن الكاتب «كان محاطاً بأحبائه الذين كان يعيش معهم، ومنهم شريكته القديمة في الكتابة ديانا أوسانا وزوجته نورما فاي وكلابهما الثلاثة»، كذلك كان نجله المغني جيمس ماكمورتري وحفيده حاضرين، وسيوارى الفنان في الثرى في مسقطه بولاية تكساس.

وحصل لاري ماكمورتري العام 2006 مع ديانا أوسانا على جائزة أوسكار عن سيناريو «بروكباك ماونتن» المقتبس من قصة قصيرة لآني برولكس، وهو فيلم من نوع «الوسترن» المفضل لديه، من خلال منظور علاقة حب مثلية بين اثنين من رعاة البقر. وأثار هذا الموضوع الجديد إعجاب الجمهور وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً في دور السينما، وحصل على جائزة أوسكار لأفضل مخرج وترشيح في فئة أفضل فيلم روائي.

ولماكمورتري الذي وصفه أحد ناشري مؤلفاته بأنه «فلوبير االسهول الكبرى»، نحو ثلاثين رواية أكثرها نجاحاً «لونسام دوف» وأكثر من أربعين سيناريو.

وكانت روايته «هورسمان، باس باي» باكورة شهرته في مطلع ستينات القرن العشرين وتم اقتباسها للسينما تحت عنوان «هاد» مع بول نيومن وباتريشيا نيل.

كذلك كان موضوع رعاة البقر والريف الأميركي حاضراً في روايته «ذي لاست بيكتشر شو» التي حوّلها بنفسه سيناريو للفيلم الذي يحمل العنوان نفسه من إخراج بيتر بوغدانوفيتش العام 1971 وحصل عنه على ترشيح لجائزة الأوسكار.

ومن رواياته الأخرى التي اقتُبست سينمائياً «تيرمز أوف إنديرمنت»، وقد فاز الفيلم المستند إليها من بطولة جاك نيكولسون وشيرلي ماكلين ودبرا وينغر على أوسكار أفضل فيلم روائي العام 1983.

وافتتح ماكمورتري الشغوف بالكتب في نهاية الثمانينات إحدى أكبر المكتبات المستقلة في الولايات المتحدة في بلدة آرتشر سيتي الصغيرة في تكساس حيث ولد.