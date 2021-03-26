وزيرة الثقافة تلتقي وفد «الجنوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 12:59 مساء
مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تلتقي وفدًا من منطقة الجنوب، 25 مارس 2021 (فيسبوك)

التقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي عثمان، بمكتبها، الخميس، وفدًا من منطقة الجنوب.

حضر اللقاء جميلة الجملي من الاتحاد النسائي، وإسماعيل محمد، مدير مكتب الإعلام والثقافة سبها بالحكومة المؤقتة سابقًا وعمر المهدي، مدير بيت الثقافة وادي الشاطي وسيد موسى أوحيدة من ديوان وزارة الثقافة، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».

وحسب المنشور، «تناول اللقاء عديد المواضيع التي تتعلق بالشأن الثقافي وآلية العمل للنهوض بالمشهد الثقافي في الجنوب والبرامج التي تخص المرأة والشباب، في مجال الثقافة والفنون المختلفة، وأولويات العمل الثقافي، باعتبار أن الثقافة هي إحدى حلقات التنمية».

ورحبت الوزيرة، خلال اللقاء بالوفد، مؤكدة الدور الجوهري الذي تلعبه الثقافة والإبداع في بناء الإنسان وتقدم المجتمع، وأكدت أهمية دور مكاتب الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية قدرات الشباب ورعاية المواهب في مختلف الجوانب الثقافية.

مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تلتقي وفدًا من منطقة الجنوب، 25 مارس 2021 (فيسبوك)
مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تلتقي وفدًا من منطقة الجنوب، 25 مارس 2021 (فيسبوك)
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