رمضان البكشيشي فنان لم يسأم

الفنان والعندليب

رحلة المبدع رمضان البكشيشي "الترابية"

بعدما نشرنا الحلقة التي تناولت إبداع شيخ الفنانين الليبيين رمضان البكشيشي، تصادف أن جيرانه احتفوا بعيد ميلاده الواحد والثمانين، وتصادف أيضًا أن أحد الذين احتفلوا معه، كان قد قرأ ما نشرناه عنه. أخبرني هذا الصديق بأن الفنان ابتهج كثيرًا، بعدما قراء ما كتبنا عنه، وود أن يتصل بنا ليشكرنا، وأنه يود أن يتصل، في الحين، ما لم يكن لديّ مانع، أكدت له بهجتي، وشكرته.

وبالفعل تم هذا الاتصال، وخيل لي أن صوته تهدج، وهو يشكرنا عندما قال: "إن هذه المفاجأة بددت حالة يأس، وإحباط تسلطت عليّ طوال الأيام الماضية، فلقد خيل لي أنه لا أحد يهتم بما يقوم به فنانو ليبيا"، واستطرد: "لقد ضعنا وسط هذا الدمار الذي حلّ بنا، ونحن الذين استبشرنا خيرًا: ثم استطرد ضاحكا " لكن الخير اهو جاي ! ".

اتجهت بحديثي معه نحو إبداعه، وبينت له ملاحظتي بشأن تركيزه مؤخرا على اللون البني، القريب من تراب بلادنا الممزوج بالطين، وقال بفرحة: "لو أنك فقط اتصلت بي لبعثت لك مجموعة لوحات أسميتها المرحلة الترابية"، وانفجر ضاحكًا، واستطرد: "بيكاسو نفذ لوحات حزنه على انتحار صديق، وهي التي سُميت المرحلة الزرقاء، وأنا اشعر، أنني ازددت التصاقا ببلادي، من بعد أن وصل النزاع حد الاقتتال. لقد نفذت لوحات أسميتها (المرحلة الترابية)، تنفيذا لأوامر أجدادنا: ألم يقولوا: "(زابي) ولا تكون حسود ؟". وتواصلت تعقيباته العذبة الساخرة.

إليكم هذه اللوحات التي بعثها إلينا مشكورًا، هذا المبدع، الذي بلغ الثمانين حولًا، لكنه لم يسأم! مثلما أخبرنا الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى :

سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش *** ثَمانينَ حَولاً لا أَبا لَكَ يَسأَمِ

نعم لم يسأم، ومازال يرسم ويبدع، ويضحك ويزداد ألقا منذ أن رسم أول لوحاته سنة 1957. إليكم بعض من لوحاته "الترابية".

لعب الورق واشارة إلى لون أخضر وسط اللون الترابي

البني وسط اللون الأخضر

هل بنطلون الطفل "العسكري" له علاقة بصدرية الطفل وسط اللون الترابي؟

اللون الأخضر وسط اللون الترابي !

لوحة خويدم الله برؤية ترابية

اللون السائد الترابي

شاهدت له عددا من المعارض لم صورة عبدالناصر منقل !

عمر المختار وكفى

فرح واللون الترابي

نجيب محفوظ ولعله زقاق المدق

تفاؤل

قد تكون اللحوة الوحيدة التي لا تمثل هذه المرحلة