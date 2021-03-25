«توك توك» في جولة بمهرجانات العالم

مشهد من فيلم «توك توك» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك الفيلم المصري القصير «توك توك» في العديد من المهرجانات السينمائية، بعد عرضه الأول عالميا في مهرجان «كليرمون فيران» الفرنسي في دورته الـ43، حيث شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان «بان أفريكا» بلوس أنجليس، وهو من المهرجانات المؤهلة لترشيحات الأوسكار، ومن المقرر إعلان الجوائز قريبا.

وحازت الفنانة إلهام وجدي بطلة الفيلم على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان «فيينا لجوائز الأفلام الدولية» بعد ترشيحها بالقائمة النهائية مع بيثان واكر بطلة فيلم «ماكبث» (المملكة المتحدة) وداني ليانج بطلة فيلم «بالرغم من تقاعدي» (الصين).

‎كما يشارك «توك توك» في مهرجان «كليفلاند الدولي للأفلام» الذي يعد أكبر مهرجان سينمائي بأوهايو، وهو أيضا من المهرجانات المؤهلة لترشيحات الأوسكار، ويقام في الفترة من 7 وحتى 20 أبريل المقبل.

وتم اختياره للمشاركة بمهرجان «vue d'afrique» بمونتريال في كندا في دورته الـ37 المزمع إقامته من 9 إلى 18 أبريل.

كما يشارك في مهرجان «مالمو للسينما العربية» بالسويد المزمع إقامته في الفترة من 6 إلى 11 أبريل 2021.

فيلم «توك توك» من إنتاج رامي يعقوب، وشيرين علاء ومحمد خضر وشاركه في التأليف شريف عبدالهادي ومن بطولة إلهام وجدي، وأشرف مهدي، ومحمد خميس، وندى أكرم، وعمر راشد، وماري جرجس، منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدور أحداثه حول ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية. فتجبرها الظروف على العمل كسائقة «توك توك» لتقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق «التكاتك».

‏‎درس محمد خضر صناعة الأفلام بأكاديمية نيويورك للأفلام، وأنشأ شركة إنتاج متخصصة في إنتاج الأفلام المستقلة، ويعد «توك توك» هو أولى تجاربه الإخراجية.