مراهنا على أعمال بانكسي.. معرض في بروكسل يعيد فتح أبوابه

صورة تظهر أحد أفراد طواقم العمل في مستشفى ساوثمبتون أمام لوحة «غايم تشاينجر» لبانكسي، 7 مايو 2020 (أ ف ب)

تراهن دار لعرض الأعمال الفنية في بروكسل على فنان الشارع الشهير بانكسي، الذي تباع أعماله بأسعار خيالية في المزادات، لإعادة فتح أبوابها في خضم الوباء، إذ تنظم معرضا يفتتح الخميس، يضم 16 من لوحاته منفذة بتقنية الطباعة على الحرير.

وقال مالك هذا المكان الجديد الإيطالي ديوداتو سالافيا الذي يدير صالات عرض في بلده وفي سويسرا لوكالة «فرانس برس»: «إنه كوفيد.. كان علينا الضرب بقوة، لذلك قررنا أن نبدأ مع بانكسي» فنان الشارع «الأكثر شهرة».

وستكون الأعمال المعروضة متاحة فقط لمجموعات صغيرة من الأشخاص في فترات مدتها نصف الساعة. وتم حجزها بالكامل، ونظرا إلى أن قائمة الانتظار الطويلة، يدرس المنظمون إمكان تمديد المعرض إلى ما بعد التاريخ المحدد لاختتامه في 22 مايو.

وتتراوح أسعار هذه الأعمال بين 50 ألفا و300 ألف يورو. ومن أبرزها واحد ثلاثي الأبعاد يُظهر اللوحة الشهيرة «فلاور ثروور» التي تمثل محتجا مقنعا يهمّ بإلقاء باقة من زهور.

وقال ديوداتو سالافيا الذي بدأ «للأسف متأخرًا جدًا»، العام 2016، في الاستحواذ على أعمال الفنان الغامض التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير على مدى العامين الأخيرين: «الآن بعدما بدأت المتاحف شراء أعمال بانكسي وعرضها، يرغب جميع هواة الجمع في شرائها».

والثلاثاء، بيعت لوحة لبانكسي تكرّم أفراد الطواقم العلاجية، خلال مزاد في لندن مقابل 16.75 مليون جنيه استرليني (23 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي لأعمال الفنان سيعود ريعه للهيئة الصحية البريطانية.

وتحمل اللوحة المرسومة بالأبيض والأسود عنوان «غايم تشاينجر» (تغيير المعادلة)، وهي تمثل فتى صغيرًا يلعب بدمية على شكل ممرضة تضغ كمامة بعدما رمى في القمامة مجسمات «باتمان» و«سوبرمان».