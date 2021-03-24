«ديزني» ترجئ مجددا إطلاق عدد من أفلامها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 05:00 مساء
سكارليت جوهانسن وكولين جوست في لوس أنجليس، 22 أبريل 2019 (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «ديزني»، الثلاثاء أنها أرجأت مجددا إطلاق فيلم «بلاك ويدو» المرتقب جدا وعدد آخر من أفلام عالم الأبطال الخارقين «مارفل» والرسوم المتحركة، محبطة بذلك الآمال باستعادة دور السينما الأميركية حيويتها سريعا بعد عام من الإقفال بسبب الجائحة.

ويعتبر «بلاك ويدو» من بطولة سكارليت جوهانسن أبرز الأفلام التي كان من المتوقع إطلاقها في الربيع، وكان يؤمل في أن يتيح جذب الجمهور مجددا إلى صالات لوس أنجليس ونيويورك التي عاودت أخيرا فتح أبوابها بقدرة استيعابية مخفضة، وفق «فرانس برس».

وحدد 9 يوليو موعدا جديدا لإطلاق الفيلم، أي بعد شهرين من الموعد الذي كانت «ديزني» أعلنته سابقا، وسيكون متاحا في الوقت نفسه لمشتركي منصة «ديزني بلاس» في مقابل رسم إضافي.

وأوضحت «ديزني» التي باتت تولي اهتماما متزايدا بخدمات البث التدفقي أن هذا القرار يعكس «تطور تفضيلات الجمهور» في سوق «بدأ يشهد تعافيا» من آثار الجائحة.

وشكل إعلان التأجيل ضربة لدور السينما التي تضررت بشدة جراء الوباء وتعول على أفلام «ديزني» لتحقيق الإيرادات مجددا.

ويعرض فيلم الرسوم المتحركة «لوكا» على «ديزني بلاس» مباشرةً دون المرور بالشاشات الكبيرة، فيما يعرض فيلم الصور الحية «كرويلا» المقتبس من «101 دالمايشنز» في الصالات وعلى منصة البث التدفقي بالتزامن اعتبارا من 28 مايو المقبل، بحسب ما أعلنت شركة الترفيه الأولى في العالم.

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