أنغام وعمر خيرت نجما موسم حفلات الربيع في المنارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 04:00 مساء
بوستر حفل أنغام في المنارة (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك عدد من كبار نجوم وصناع الأغنية في إحياء الدورة الأولى لموسم حفلات الربيع على مدى ثلاثة أسابيع متتالية داخل مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة (شرق القاهرة).

وتفتتح نجمة مصر الأولى أنغام أولى ليالي موسم حفلات الربيع مساء الجمعة المقبل.

كما يحيي المطرب تامر عاشور الليلة الثانية من الموسم يوم الجمعة 2 أبريل المقبل، ويشاركه في إحياء هذه السهرة المطرب رامي جمال.

ويختتم الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلات موسم الربيع يوم الجمعة 9 أبريل.

ينظم موسم حفلات الربيع الثلاثي إسلام عرفة ومحيي الأشموني وعمر الأشموني بمركز المنارة للمؤتمرات، حيث سبق أن نظموا حفلين للنجمين أنغام وعمر خيرت بالمكان نفسه في نهاية أكتوبر 2020 عقب انحسار الموجة الأولى من «كورونا».

بوستر حفل عمر خيرت في المنارة (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر حفل رامي جمال وتامر عاشور في المنارة (خاص لـ بوابة الوسط)
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