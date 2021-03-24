وفاة الممثل الأميركي جورج سيغال

الممثل جورج سيغال خلال احتفال لاستوديوهات «سوني» في لوس أنجليس، 10 يونيو 2010 (أ ف ب)

غيّب الموت الممثل الأميركي جورج سيغال، الذي رشح لجائزة «الأوسكار» لأفضل ممثل مساعد العام 1967 عن أدائه في فيلم «هوز أفريد أوف فيرجينيا وولف»، إذ توفي، الثلاثاء، في كاليفورنيا عن 87 عاما، كما ذكرت مجلة «ديدلاين» في هوليوود.

وفارق سيغال الحياة جرّاء «مضاعفات عملية جراحية في القلب»، حسب ما أفادت زوجته سونيا في بيان نشرته المجلة، وفقا لـ«فرانس برس».

وُلِد سيغال في 17 فبراير 1934 في بلدة صغيرة بولاية نيويورك وكانت بداياته السينمائية في مطلع ستينات القرن العشرين، وأدى دورًا صغيرًا العام 1962 في «ذي لونغست داي» عن إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

إلا أن «هوز أفريد أوف فيرجينيا وولف» يُعتبر أبرز إنجازاته، إذ مثّل فيه إلى جانب عدد من عمالقة السينما كإليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون.

كذلك، تولى أدوار البطولة في أفلام لمخرجين كبار، منها «شيب أوف فولز» لستانلي كرامر العام 1965 و«باي باي بريفرمان» لسيدني لوميت العام 1968.

وشارك سيغال حتى العام 2010 في 50 فيلمًا، وحصل بالإضافة إلى ترشيحه للأوسكار، على جائزة «غولدن غلوب» لأفضل ممثل في فيلم كوميدي العام 1974 عن «إيه تاتش أوف كلاس».

وعُرف سيغال أيضا بأدواره التلفزيونية خصوصا في المسلسلات الهزلية. ومنذ العام 2013، أدى دور بوبس سولومون في مسلسل «ذي غولدبرغز».