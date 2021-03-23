مقاضاة كاتب بولندي وصف الرئيس دودا بأنه «متخلف»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 03:00 مساء
الرئيس البولندي أندريه دودا خلال أحد الاجتماعات، 9 فبراير 2021 (أ ف ب)

يواجه كاتب ومعدّ سيناريو بولندي عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لوصفه الرئيس أندريه دودا بـ«المتخلف»، بعد تعليقاته على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي منشور عبر «فيسبوك»، كشف ياكوب زولتشيك، وهو كاتب سيناريوهات مسلسلات شهيرة مثل «بيلفر» العام 2016 أن النيابة العامة وجهت إليه تهمة إهانة رئيس الدولة.
وأضاف: «أعتقد أنني أول كاتب في هذا البلد منذ وقت طويل جدا يُحاكم على ما كتبه»، وفق «فرانس برس».

وفي منشور له بتاريخ 7 نوفمبر 2020، علق الكاتب على تغريدة غريبة الصياغة للرئيس دودا جاء فيها «تهانينا لجو بايدن على حملة رئاسية ناجحة»، مضيفًا: «نحن في انتظار ترشيح الهيئة الانتخابية».

وكان دودا الذي أعيد انتخابه في يوليو 2020 ويحظى بدعم من حزب القانون والعدالة الشعبوي اليميني الحاكم نسج علاقة شخصية قوية مع الرئيس الأميركي السابق دونالد

ترامب الذي خسر الانتخابات أمام بايدن، وكان في يونيو أول زعيم أجنبي يزوره في البيت الأبيض بعد تخفيف إجراءات الحجر في الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم النيابة العامة في وارسو ألكسندرا سكشينيارش لوكالة الأنباء البولندية، الإثنين، إن تهمة وجهت في مارس إلى رجل يُدعى «ياكوب ز.».

وأوضحت أنه «متهم بارتكاب فعل إهانة علنية في 7 نوفمبر من العام الفائت على شبكة اجتماعية ضد رئيس جمهورية بولندا باستخدام مصطلح يُعتبَر إهانة وفق ما هو متعارف عليه».

وأضافت أن المشتبه به استُجوِب لكنه «لم يعترف بارتكاب الفعل الذي اتهم به وقدم توضيحات»، ناقلة عنه قوله إن منشوره كان بمثابة تقويم نقدي لما كتبه الرئيس.

وكتب زولتشيك في ما نشره بعد وقت قصير من الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر أن «ما مِن ترشيح من قبل الهيئة الانتخابية»، مذكّرا بأن تأكيد انتخاب بايدن «مجرّد إجراء شكلي».

وأضاف في منشوره أن «أندريه دودا متخلف».

وغالبا ما تُنتقد بولندا بسبب قوانينها المتعلقة بالإهانة، ومنها تلك المتعلقة بالإساءة إلى المشاعر الدينية أو إهانة أعلام بولندا أو دول أخرى.

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