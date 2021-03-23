سكورسيزي يحضر لمسلسل قصير عن مايك تايسون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 05:00 مساء
مايك تايسون بمواجهة فرانك برونو في لاس فيغاس، 16 مارس 1996 (أ ف ب)

يحضّر المخرج مارتن سكورسيزي حاليا لإنتاج مسلسل تلفزيوني قصير مستوحى من حياة مايك تايسون، سيتولى خلاله جايمي فوكس دور الملاكم الأميركي الشهير، بحسب ما أعلن تايسون لوكالة «فرانس برس» في تأكيد لمعلومة نشرها موقع «ذي هوليوود ريبورتر».

وسيتولى المخرج الأميركي أنطوان فوكوا إخراج المسلسل القصير، وفق تأكيد ملحقته الصحفية. ولم يجر التوصل بعد إلى اتفاق مع جهة محددة لعرض العمل، وفق «ذي هوليوود ريبورتر».

وقال مايك تايسون: «أبحث منذ فترة بعيدة عن شخص ليقدم قصتي» على الشاشة، معتبرا أن عودته أخيرا إلى الحلبات و«حماسة المعجبين» توفران «التوقيت المثالي» لهذا العمل حاليا.

وأضاف الملاكم الشهير: «أنا متشوق للتعاون مع مارتن (سكورسيزي) وأنطوان (فوكوا) وجايمي (فوكس) وكل الفريق الإبداعي لنعرض للجمهور مسلسلا يستعيد مسيرتي المهنية والشخصية، ويشكل أيضا مصدر إلهام وترفيه».

وفي 28 نوفمبر الفائت، عاد الملاكم البالغ 54 عاما إلى حلبات الملاكمة ليتبارز مع روي جونز جونيور (51 عاما) في إطار مواجهات أطلقها مايك تايسون بعنوان «ليجندز أونلي ليغ»، وتضم بعضا من كبار الأسماء التي صنعت مجد هذه الرياضة في العقود الأخيرة.

ويشكل مايك تايسون المولود في بروكلين أحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة. وهو كان أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في سن 20 عاما وأربعة أشهر، وأثار الإعجاب بقوته والتزامه الدائم.

وعلى الصعيد الرياضي، راكم تايسون الإنجازات خصوصا مع سلسلة 37 انتصارا متتاليا في بداية مسيرته، لكن مسيرته شابتها أيضا انتكاسات بينها هزيمة غير متوقعة سنة 1991 ومباراة لا تزال ماثلة في الذاكرة ضد إيفاندر هوليفيلد سنة 1997.

كما عاش مشكلات شخصية، إذ دين بتهمة الاغتصاب وسُجن كما عانى إدمانا للكوكايين، قبل فتحه صفحة جديدة قبل عقد ونيّف.

ونهاية فبراير، أعلنت منصة «هولو» التابعة لـ«ديزني» إنتاج مسلسل قصير آخر عن مايك تايسون بعنوان «آيرون مايك».

غير أن الملاكم أكد أن هذا المشروع لم يحصل على موافقته كما لن يحصل على أي حقوق منه، منددا بـ«جشع» المنصة المنتجة و«استحواذها» على تاريخه، داعيا إلى مقاطعتها.

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