«كباتن الزعتري» يواصل رحلته مع المهرجانات في كوبنهاجن

مشهد من فيلم «كباتن الزعتري» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «CPH:DOX» السينمائي الدولي في دورتها الثامنة عشرة اختيار الفيلم المصري «كباتن الزعتري» للمخرج والمنتج علي العربي في مسابقتها الرسمية للدورة الحالية، التي ستعقد في الفترة من 21 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

لتصبح هذه هي المشاركة الثانية للفيلم في أحد المهرجانات العالمية الكبرى بعد مشاركته من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان «صاندانس» الأميركي، حيث تم اختياره فيه واحدا من أفضل 15 فيلما بالمهرجان، ووضعته مجلة «فارايتي» في المركز الثاني ضمن هذا التصنيف.

وبهذا ينضم المخرج والمنتج علي العربي لكوكبة من المخرجين الكبار، معربا عن فخره بالمشاركة في مثل هذا المهرجان الضخم والكبير، وأن يحقق أول أفلامه كل هذه المشاركات وردود الأفعال هو شيء يبعث على السعادة.

ويرصد فيلم «كباتن الزعتري» التغير الذي يمر به بطلا الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عامًا، وكيف يسعى الثنائي للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج علي العربي، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبوالعلاء، ومارك لطفي المنتج الاستشاري للفيلم.