رؤوف عبدالعزيز: انتظروا البرومو الرسمي لـ«الطاووس» خلال أيام

بوستر مسلسل «الطاووس» (خاص لـ بوابة الوسط)

نشر المخرج المصري رؤوف عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» التيزر التشويقي الأول لمسلسل «الطاووس»، المقرر عرضه في رمضان، وهو من بطولة الفنان السوري جمال سليمان.

وعلق رؤوف على التيزر، قائلا: «أول تيزر من مسلسل الطاووس رمضان 2021 على شاشة قناة النهار وانتظروا البرومو الرسمي خلال أيام، توكلنا على الله».

وسيطرت حالة من الغموض والتشويق والإثارة على التيزر الخاص بالمسلسل، خصوصا في ظل عرض العديد من المشاهد لجميع أبطال المسلسل، وانتهى بصراخ للممثلة سهر الصايغ.

مسلسل «الطاووس» يشارك في بطولته جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، وفرح الزاهد، بجانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي، وريم المصري، وشيريهان الشاذلي، ومينا نبيل، وجورج أشرف.

المسلسل الجديد سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، الذي يقدم شخصية محام مخضرم يحقق في إحدى القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسا على عقب.