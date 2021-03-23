«البوري» يحيي اليوم العالمي للشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 11:40 صباحا
أمسية لمناسبة إحياء اليوم العالمي للشعر في مركز وهبي البوري ببنغازي (فيسبوك)

أحيا مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي يوم الشعر العالمي، من خلال أمسية حافلة، مع عودة بهو الأدب والفن الذي توقف لسنوات.

وقالت الشاعرة عفاف عبد المحسن، إن «البهو سيعود من جديد بمبدعيه الأوائل من مؤسسي ونواة البهو، بالإضافة إلى فتح المجال أمام كل مبدعٍ وهاوٍ في شتى مناحي الأدب والفنون، وهي تشتمل على إقامة أمسيات فنية وأدبية ومحاضرات توعية ومعارض فنية للمحترفين والموهوبين»، وفق «وال».

وأضافت أن «هدفنا خلق تواصل بين أجيال تسنبت الإبداع، ولا وجود لهوة بينهم بل ميثاق، رابطة كلمة ناعمة دافقة، وريشة دافعة، ثقافة راقية، ونغم مغناج، وصورة هي حدث وقصة».

وأعربت مديرة مركز وهبي البوري الثقافي، مناجي بن حليم، عن ترحيبها باحتضان أنشطة البهو؛ كون المركز هو المكان المعني بمثل هذه الفعاليات الأدبية والفنية المدروسة.

وحضر الأمسية العديد من الشعراء منهم الشاعرة عائشة بازاما، والشاعر بالقاسم السحاتي، والشاعر أحمد العبيدي، والشاعرة رحاب شنيب، والشاعر صلاح يوسف، والشاعرة وجدان شكري عياش، والكاتبة مناجي بن حليم، والكاتبة حميدة المنصوري.

أمسية لمناسبة إحياء اليوم العالمي للشعر في مركز وهبي البوري ببنغازي (فيسبوك)
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