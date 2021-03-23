مهرجان «أسوان لأفلام المرأة» يطلق المرحلة الثانية من ورش التدريب

من كواليس ورشة مهرجان أسوان (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلقت المرحلة الثانية من ورش مهرجان «أسوان لأفلام المرأة» بنحو 120 فتاة وشابًا، التي يستقبلها مركز «أسوان كوليدج».

واستقرت إدارة المهرجان على أن تعقد دورته المقبلة في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو، وتعقد حاليًا ثلاثة ورش هي، ورشة السيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان، وورشة صناعة الفيلم تحت إشراف المخرجة نادين صليب، وورشة الرسوم المتحركة للكبار تحت إشراف الدكتور أشرف مهدي.

وينطلق برنامج الورش الفنية للمهرجان بدعم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك مؤسسة درسوس، وتستمر هذه المرحلة حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وقال الفنان سيد عبدالخالق، مدير الورش، إن المرحلة الأولى للورش استمرت لمدة أسبوعين عبر تقنية «زووم»، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية التي تأتي استمرارًا للدور التنموي الذي يلعبه المهرجان في الكشف عن المواهب من بين فتيات وشباب محافظة أسوان بصفة خاصة، وجنوب مصر بصفة عامة، مشددًا على أن الورش تطبق كافة الإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على سلامة جميع المشاركين.

وأشار عبدالخالق إلى أن برنامج الورش سيشهد مرحلتين تاليتين لإنجاز عدد من سيناريوهات الأفلام، ومجموعة من الأفلام القصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، التي سيخصص لها المهرجان قسمًا خاصًّا يشاهد خلاله جمهور أسوان أفلامًا أبدعها وصنعها شباب أسوان بأنفسهم.

يشار إلى أن مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» سيعقد في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي ومؤسسة درسوس وبنك التعمير والإسكان، وبرعاية محافظة أسوان والمجلس القومي للمرأة وجامعة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت، ويكرم في حفل الافتتاح النجمتين إلهام شاهين ودنيا سمير غانم.