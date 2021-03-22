بعد إصابة هنا الزاهد بـ«كورونا».. مؤلف «النمر» يكشف موقف تصويره

محمد صلاح العزب وهنا الزاهد (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف الكاتب محمد صلاح العزب، موقف تصوير مسلسل «النمر» للنجم محمد إمام في ظل غياب بطلة العمل هنا الزاهد؛ نظرًا لإصابتها بفيروس «كورونا»، موضحًا أن التصوير مستمر بشكل مكثف بالمشاهد التي لا تتواجد فيها هنا الزاهد.

وأشار العزب، في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى أن خطة التصوير ستستمر على هذا النهج حتى ينتهى الأسبوعان -فترة العزل التي تقضيها هنا الزاهد والتعافي من كورونا- وبعدها سيتم تكثيف مشاهد هنا الزاهد خاصة الخاصة بالحلقات الأولى من أجل تسليمها إلى قناة «الحياة» المتعاقدة على عرض المسلسل بشكل حصرى في رمضان المقبل.

مسلسل «النمر» تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة «سينرجي»، وبطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبدالعظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبدالله محمود، ومؤمن نور.

يُشار إلى أن محمد صلاح العزب كتب العديد من المسلسلات الناحجة في الدراما على مدار السنوات الماضية مثل «دلع بنات» و«حالة عشق»، «أزمة نسب»، «صد رد»، «شقة فيصل»، و«هوجان».