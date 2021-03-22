منى واصف تنضم إلى فريق عمل «المنصة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 05:00 مساء
الفنانة منى واصف (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت شركة «فيلم جيت» للإنتاج بالتعاون مع شركة «الكلمة» للإنتاج، انضمام الفنانة القديرة منى واصف إلى فريق عمل الجزء الثاني من «المنصة» والذي سينطلق عرضه على «نتفليكس» وقناة «أبوظبي»، في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

ورغم كل التحديات التي واجهتها الشركة في التصوير خلال جائحة «كورونا»، استطاعت أن تنفّذ مشاهد منى واصف، التي صوّرت بأكلمها في الشام حفاظًا على سلامتها، مع ضمان تنفيذ هذه المشاهد بالشكل المضمون لخدمة دورها ومتطلباته، مع التأكد من الحفاظ على جميع معايير الصحة والسلامة المطلوبة.

أما عن شخصية منى ودورها في الموسم الجديد، فأكدت الشركة أنّ الفنانة القديرة تألقت كعادتها بدورها في شخصية «اعتدال»، وأنّ الجمهور سيكون على موعد مع الكثير من التشويق والدراما المؤثرة بما يخدم القصة التي تم تصويرها بإشراف عام من المنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وهي من كتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي.

مسلسل «المنصة» في موسمه الثاني بطولة النجوم، مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، باسم ياخور، سلوم حداد، أحمد الجسمي، سامر إسماعيل، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، جفرا يونس، وائل زيدان، رهام القصار، جابر جوخدار، غانم الزرلي، أسامة حلال، ومؤيد الخراط، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا.

ويستعد الفريق لانضمام ميسون أبوأسعد، ونورا العايق.

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