أحمد خالد يواصل تصوير «ضد الكسر».. ويفتتح معرضه الفني الجديد

من كواليس مسلسل «ضد الكسر» (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل المخرج المصري أحمد خالد حاليًّا تصوير مسلسل «ضد الكسر»، وهو العمل الذي تتصدر بطولته النجمة نيللي كريم، وينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية المشوقة.

وانتهى خالد من تصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي يعود به للإخراج بعد غيابه عدة سنوات منذ تقديمه مسلسله «أبواب الخوف» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ووجه أحمد الشكر إلى المنتج جمال العدل على ثقته الكبيرة به وعلى دعمه للعمل كي يظهر بأفضل صورة، خصوصًا أنه استفاد كثيرًا من خبرته ورؤيته الفنية وفهمه لاحتياجات المشاهد.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع كل أفراد فريق العمل الذي يضم موهوبين في كل مجالات الإنتاج الدرامي في مصر.

وعن بطلة مسلسله النجمة نيللي كريم وصفها أحمد بأنها موهبة من طراز خاص، لديها طاقة فنية كبيرة والتزام وتعامل راقٍ، وتبذل كل طاقتها في العمل وتدعم كل من حولها سواء كان ممثلًا محترفًا أو وجهًا جديدًا.

المسلسل يلعب بطولته كل من نيللي كريم ومحمد فراج وتارا عماد وسينثيا خليفة ومصطفى درويش ولقاء الخميسي وحمزة العيلي وهشام إسماعيل ونور إيهاب رجائي ورمزي العدل ونهير أمين.

من ناحية أخرى، أقام المخرج أحمد خالد معرض فني بعنوان «تشبع لوني» في قاعة «ممر كوداك» (وسط القاهرة). المعرض كان في إطار «أسبوع القاهرة للصورة» وقامت بتنظيمه هبة المعز وإنچي زهران.

زار المعرض السفير الفرنسي بالقاهرة والقنصل الثقافي رئيس المركز الثقافي الفرنسي والمهندس نجيب ساويرس، والنجوم نيللي كريم وميس حمدان وحمزة العيلي ولؤي عمران والمؤلف عمرو الدالي.

من كواليس مسلسل «ضد الكسر» (خاص لـ بوابة الوسط)

أحمد خالد في معرضه الفني (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس معرض أحمد خالد الفني (خاص لـ بوابة الوسط)