وفاة «شاعر 11 سبتمبر» البولندي آدم زاغاييفسكي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 01:30 مساء
الشاعر البولندي آدم زاغاييفسكي لدى وصوله إلى قصر الإليزيه في باريس، 21 مايو 2019 (أ ف ب)

توفي الشاعر البولندي آدم زاغاييفسكي المعروف بأعماله المتمحورة حول هجمات 11 سبتمبر 2001، الأحد، في مدينة كراكوفا جنوب بولندا عن 75 عامًا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بولندية نقلًا عن الدار الناشرة لأعماله.

وكان زاغاييفسكي المولود سنة 1945 في لفيف (أوكرانيا حاليًّا)، من أشهر الكتّاب المعاصرين في بولندا، ويزخر رصيده بجوائز كثيرة كما جرى التداول باسمه مرات عدة لنيل جائزة نوبل للآداب، وفق «فرانس برس».

وكان يعيش بين بولندا والولايات المتحدة؛ حيث كان يدرّس الأدب في جامعة «شيكاغو» وأصبح معروفًا بـ«شاعر 11 سبتمبر».

وحاز هذا اللقب بعدما اختارت مجلة «ذي نيويوركر» إحدى قصائده بعنوان «تراي تو برايز ذي ميوتيلايتد وورلد»، لنشرها على الصفحة الأخيرة من عددها الخاص بهذه الهجمات.

وكان عضوًا بارزًا في حركة «الموجة الجديدة» الأدبية في بولندا، واستلهم خصوصًا من القمع العنيف الذي مارسه النظام الشيوعي لموجة من التظاهرات الطلابية في مختلف أنحاء بولندا في مارس 1968.

وأقام في باريس سنة 1982 بعيد محاولة آخر القادة الشيوعيين البولنديين، الجنرال ياروزلسكي، قمع «سوليدارنوسك» (حركة «تضامن»)، أول نقابة حرة في المناطق التي كانت تدور في الفلك السوفياتي.

وإثر عودته إلى كراكوفا في 2002، فاز بجوائز وتكريمات عدة بينها جائزة نويشتات الأدبية الدولية وجائزة الحرية إضافة إلى منحة من مؤسسة غوغنهايم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس تحلق في الفضاء بالقمر المحلي «تحدي 1»
دولى
الليرة التركية تنخفض 17% مقابل الدولار
اقتصاد
الجمهوريون الأميركيون يتمنعون بغالبيتهم عن تلقي اللقاح ضد كورونا
دولى
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
الملتقى العلمي الأول لصحة المرأة بسرت يناشد الحكومة دعم مراكز علاج الأورام
ليبيا
ألمانيا نحو فرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا»
دولى
ليبيا في عيون الشعر.. «طبق من فاكهة الأساطير» و«ضحك التين في وجه الخريف»
ثقافة وفن
29 هدفًا في 5 مباريات بدوري كرة القدم المصغرة وسط مواجهات قوية.. الأحد
رياضة محلية
«سيبري»: صادرات الأسلحة تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ 20 سنة
دولى
رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي
ثقافة وفن
نيران المدفعية الثقيلة تلهب سماء «عين عيسى» شمال سورية
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أكثر الأطعمة إثارة للحساسية؟