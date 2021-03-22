وفاة «شاعر 11 سبتمبر» البولندي آدم زاغاييفسكي

الشاعر البولندي آدم زاغاييفسكي لدى وصوله إلى قصر الإليزيه في باريس، 21 مايو 2019 (أ ف ب)

توفي الشاعر البولندي آدم زاغاييفسكي المعروف بأعماله المتمحورة حول هجمات 11 سبتمبر 2001، الأحد، في مدينة كراكوفا جنوب بولندا عن 75 عامًا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بولندية نقلًا عن الدار الناشرة لأعماله.

وكان زاغاييفسكي المولود سنة 1945 في لفيف (أوكرانيا حاليًّا)، من أشهر الكتّاب المعاصرين في بولندا، ويزخر رصيده بجوائز كثيرة كما جرى التداول باسمه مرات عدة لنيل جائزة نوبل للآداب، وفق «فرانس برس».

وكان يعيش بين بولندا والولايات المتحدة؛ حيث كان يدرّس الأدب في جامعة «شيكاغو» وأصبح معروفًا بـ«شاعر 11 سبتمبر».

وحاز هذا اللقب بعدما اختارت مجلة «ذي نيويوركر» إحدى قصائده بعنوان «تراي تو برايز ذي ميوتيلايتد وورلد»، لنشرها على الصفحة الأخيرة من عددها الخاص بهذه الهجمات.

وكان عضوًا بارزًا في حركة «الموجة الجديدة» الأدبية في بولندا، واستلهم خصوصًا من القمع العنيف الذي مارسه النظام الشيوعي لموجة من التظاهرات الطلابية في مختلف أنحاء بولندا في مارس 1968.

وأقام في باريس سنة 1982 بعيد محاولة آخر القادة الشيوعيين البولنديين، الجنرال ياروزلسكي، قمع «سوليدارنوسك» (حركة «تضامن»)، أول نقابة حرة في المناطق التي كانت تدور في الفلك السوفياتي.

وإثر عودته إلى كراكوفا في 2002، فاز بجوائز وتكريمات عدة بينها جائزة نويشتات الأدبية الدولية وجائزة الحرية إضافة إلى منحة من مؤسسة غوغنهايم.