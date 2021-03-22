«بلاك جاغوار» يطلق «عاشرناهم» على «أنغامي»

مطرب الراب محمد المزوزي الملقب بـ«بلاك جاغوار» (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد سنة من الغياب عاد «بلاك جاغوار» بأغنية جديدة بعنوان «عاشرناهم» من خلال طرحها على تطبيق «أنغامي».

ويعرف «بلاك جاغوار» بنوعه الخاص من الموسيقى التي تميزه عن باقي الفنانين.

تتحدث «عاشرناهم» عن الصداقة والعلاقات بصفة عامة والأشخاص الذين تعاملنا معهم، والتجارب التي تختلف من شخص إلى آخر؟

صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج إسلام نبيل، مدير التصوير أسامة البجاجي، وكتب كلماتها محمد مزوزي.

يشار إلى أن «أنغامي» هي منصة رقمية للموسيقى متوافرة على كل أنظمة التشغيل والأولى من نوعها في الشرق الأوسط؛ حيث إنها تحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.

وتُعتبر اليوم «أنغامي» المنصّة الموسيقيّة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحتوي على أكثر من 50 مليون أغنية متوافّرة و4 ملايين فنان لأكثر من 70 مليون مستخدم.