مكتب طلميثة يتسلم قطعًا أثرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 10:43 صباحا
مواطن يسلم مكتب آثار طلميثة قطعًا أثرية تعود إلى العصرين الهيلينستي والبيزنطي (فيسبوك)

سلم المواطن عبدالقادر عبدالسلام بن أرحومة، وهو يعمل مهندسًا وأحد سكان البلدة القديمة بطلميثة، إلى مصلحة الآثار، ممثلة في مكتب طلميثة، صباحًا قطعة أثرية من الفخار تعود إلى العصر البيزنطي، وصحنًا من الفخار الأسود يعود إلى العصر الهيلينستي.

وهذه المرة الثانية التي يسلم فيها قطعًا أثرية، إذ كرم سابقًا على هامش المعرض الأول للقطع الأثرية المسترجعة والمستلمة، وفق صفحة مصلحة الآثار في «فيسبوك»، الأحد.

وتمت إجراءات استلام القطع الأثرية عن طريق اللجنة المكلفة من رئاسة المصلحة بالخصوص، والمكونة من مدير مكتب آثار طلميثة ومدير متحف طلميثة، وبحضور عضو عن لجنة استلام القطع الأثرية.

مواطن يسلم مكتب آثار طلميثة قطعًا أثرية تعود إلى العصرين الهيلينستي والبيزنطي (فيسبوك)
مواطن يسلم مكتب آثار طلميثة قطعًا أثرية تعود إلى العصرين الهيلينستي والبيزنطي (فيسبوك)
مواطن يسلم مكتب آثار طلميثة قطعًا أثرية تعود إلى العصرين الهيلينستي والبيزنطي (فيسبوك)
مواطن يسلم مكتب آثار طلميثة قطعًا أثرية تعود إلى العصرين الهيلينستي والبيزنطي (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجمهوريون الأميركيون يتمنعون بغالبيتهم عن تلقي اللقاح ضد كورونا
دولى
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
الملتقى العلمي الأول لصحة المرأة بسرت يناشد الحكومة دعم مراكز علاج الأورام
ليبيا
ألمانيا نحو فرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا»
دولى
ليبيا في عيون الشعر.. «طبق من فاكهة الأساطير» و«ضحك التين في وجه الخريف»
ثقافة وفن
29 هدفًا في 5 مباريات بدوري كرة القدم المصغرة وسط مواجهات قوية.. الأحد
رياضة محلية
«سيبري»: صادرات الأسلحة تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ 20 سنة
دولى
رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي
ثقافة وفن
نيران المدفعية الثقيلة تلهب سماء «عين عيسى» شمال سورية
دولى
الإعدام لرجلين لإدانتهما باغتصاب امرأة على الطريق في باكستان
منوعات
أرامكو تربح 41 مليار يورو خلال 2020 رغم تراجعات النفط
اقتصاد
سعر قياسي لرسم الفنان الإيطالي برنيني في مزاد فرنسي
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أكثر الأطعمة إثارة للحساسية؟