مكتب طلميثة يتسلم قطعًا أثرية

مواطن يسلم مكتب آثار طلميثة قطعًا أثرية تعود إلى العصرين الهيلينستي والبيزنطي (فيسبوك)

سلم المواطن عبدالقادر عبدالسلام بن أرحومة، وهو يعمل مهندسًا وأحد سكان البلدة القديمة بطلميثة، إلى مصلحة الآثار، ممثلة في مكتب طلميثة، صباحًا قطعة أثرية من الفخار تعود إلى العصر البيزنطي، وصحنًا من الفخار الأسود يعود إلى العصر الهيلينستي.



وهذه المرة الثانية التي يسلم فيها قطعًا أثرية، إذ كرم سابقًا على هامش المعرض الأول للقطع الأثرية المسترجعة والمستلمة، وفق صفحة مصلحة الآثار في «فيسبوك»، الأحد.



وتمت إجراءات استلام القطع الأثرية عن طريق اللجنة المكلفة من رئاسة المصلحة بالخصوص، والمكونة من مدير مكتب آثار طلميثة ومدير متحف طلميثة، وبحضور عضو عن لجنة استلام القطع الأثرية.

مواطن يسلم مكتب آثار طلميثة قطعًا أثرية تعود إلى العصرين الهيلينستي والبيزنطي (فيسبوك)

مواطن يسلم مكتب آثار طلميثة قطعًا أثرية تعود إلى العصرين الهيلينستي والبيزنطي (فيسبوك)

مواطن يسلم مكتب آثار طلميثة قطعًا أثرية تعود إلى العصرين الهيلينستي والبيزنطي (فيسبوك)

مواطن يسلم مكتب آثار طلميثة قطعًا أثرية تعود إلى العصرين الهيلينستي والبيزنطي (فيسبوك)