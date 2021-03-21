رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 21 مارس 2021, 04:09 مساء
نوال السعداوي (أرشيفية: الإنترنت)

رحلت المفكرة المصرية، الدكتورة نوال السعداوي، الأحد، بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى قبل أيام.

وُلدت الكاتبة والطبيبة نوال السعداوي في27 أكتوبر 1931 بقرية كفر طحلة، إحدى قرى مركز بنها بمحافظة القليويبة (شمال مصر)، وفق «سكاي نيوز عربية».

أسست السعداوي «جمعية تضامن المرأة العربية» العام 1982 وساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، وحصلت على عديد الجوائز، منها جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا العام 2004، والعام 2005 فازت بجائزة «إينانا» الدولية من بلجيكا، والعام 2012 فازت بجائزة «شون ما كبرايد» للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا، كذلك نالت ثلاث درجات فخرية من ثلاث قارات، وفق «المصري اليوم».

نوال الطبيبة
وعن مجالها الطبي شغلت الراحلة عديد المناصب منها منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة المصرية، والأمين العام لنقابة الأطباء، ونالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية، وأسست جمعية التربية الصحية وجمعية للكاتبات المصريات وترأست جريدة مجلة «الصحة»، وكذلك كانت محررة في مجلة «الجمعية الطبية».

في العام 1981 ساهمت السعداوي في تأسيس مجلة نسوية باسم «المواجهة»، وحكم عليها بالسجن في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وأُطلق صراحها في العام ذاته.

ومن أشهر أقوالها: «أصبح الخطر جزءًا من حياتي منذ أن رفعت القلم وكتبت. لا يوجد ما هو أخطر من الحقيقة في عالم مملوء بالكذب».

بعد خروجها من سجن النساء بالقناطر كتبت «مذكرات في سجن النساء» العام 1983 وقبلها كتبت عن السجن في«امراة عند نقطة الصفر» العام 1975.

لديها العديد والعديد من الكتب منها «مذكرات طبيبة» العام 1960، «أوراق حياتي»، و«سقوط الإمام»، و«قضايا المرأة المصرية السياسية والجنسية»، و«معركة جديدة في قضية المرأة»، و«الإنسان اثنتا عشرة امرأة في زنزانة»، و«رواية موت الرجل الوحيد على الأرض»، و«تعلمت الحب، توأم السلطة والجنس»، وعديد الروايات، وفق «ويكيبيديا».

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