«واحدة جديدة» لروبي تتخطى حاجز المليون مشاهدة (فيديو)

بوستر فيديو كليب «واحدة جديدة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تخطت أغنية «واحدة جديدة» للنجمة المصرية روبي أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها، بالإضافة إلى التأييد الكبير من جمهور المتابعين الذين تحمسوا للفكرة ومدى تأثيرها في المجتمع.

وأشارت إنجي الصبان إلى أن المبادرة تستهدف توصيل صوت النساء واستعراض قصص نجاح ملهمة.

وإيمانًا منها بدور المرأة المصرية تطلق «فيكتوري لينك» هذه المبادرة سنويًّا لاستعراض القصص الملهمة في حياة السيدات، وإلقاء الضوء على قضايا المساواة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لهن.

وتشارك النجمة روبي في تلك المبادرة من خلال أغنية وفيديو كليب «واحدة جديدة»، وبمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وذلك إيمانًا منهما بالمبادرة، وبالتحديات التي تواجه صورة المرأة في المجتمع.

وتستهدف المنصة سيدات وفتيات مصر والوطن العربي من خلال تحفيزهن ومشاركة قصص نجاحاتهن وكفاحهن الملهمة.

وسيتم تكريم أصحاب أفضل 10 قصص ملهمة مع منحهن جوائز «واحدة جديدة» في حفل كبير خلال الفترة المقبلة بحضور صناع الحملة.

تدور فكرة الفيديو كليب حول امرأة تواجه محنة نفسية تغير مجرى حياتها، ورغم تلك الصعوبات والتحديات فإنها تتحدى ذاتها، وتقرر تغيير رؤيتها للحياة، وتحويل لحظات الألم إلى طاقة يمكن من خلالها الوصول إلى السعادة والثقة بالذات، بعد قراءة كتاب يبدل نظرتها لنفسها كامرأة مقهورة؛ حيث يركز الفيديو على جانب القراءة وأهمية تثقيف النفس وإشباع العقل بالمعرفة وتأكيد دور الكتاب في تغيير حياة الإنسان للأفضل.

وصور الفيديو كليب بأداء درامي راقٍ، وبمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وبالتعاون مع شركة «تالنت ميديا» المنتجة للفنانة روبي لصاحبها المنتج وليد منصور؛ ليتم إطلاقه في يوم المرأة المصرية بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

الفيديو كليب رؤية فنية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج حسام الحسيني، كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي.