سعر قياسي لرسم الفنان الإيطالي برنيني في مزاد فرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 01:06 مساء
زوار أمام نافورة تريفي الشهيرة التي أنجز تماثيلها النحات برنيني في روما، 26 أغسطس 2018 (أ ف ب)

بيع رسم أنجزه الفنان الإيطالي الشهير جان لورنزو برنيني في القرن السابع عشر، بمزاد في فرنسا، السبت، في مقابل 1,9 مليون يورو، محطمًا "رقمًا قياسيًّا عالميًّا لرسم" من هذا الفنان، وفق الدار المنظمة للحدث.

وقال مفوض المزاد دومينيك لو كوينت لوكالة "فرانس برس": "حُطّم الرقم القياسي العالمي السابق لأغلى رسومات برنيني (139 ألف يورو سنة 2014). نحن سعداء للغاية؛ لأننا أدينا دورنا في كشف التحفة الفنية".

ولم تُعلن هوية الشخص الذي اشترى الرسم "لكنه على الأرجح من بلد ناطق بالإنجليزية"، وفق لو كوينت الذي أشار إلى أن العمل "سيُنقل إلى خارج فرنسا".

وأشار إلى أن هذا الرسم الأكاديمي الذي يمثل رجلًا جالسًا وسط نباتات وافرة، هو تعبير نموذجي عن الفن في حقبة الباروك ونبوغ برنيني.

وأشارت دار المزادات إلى أن الرسم الذي يحمل عنوان "أكاديمية الإنسان" هو جزء من مجموعة "ضيقة للغاية من أعمال برنيني الأكاديمية المعروفة"، إذ إن مؤرخي الفنون لم يحصوا "أكثر من سبعة" منها، "وكلها محفوظة في متاحف ومؤسسات، بينها عمل في متحف أوفيزي في فلورنسا".

وعُرف جان لورنزو برنيني (1598-1680) خصوصًا بتماثيله في نافورة نافونا الشهيرة في روما.

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