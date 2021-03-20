«الثقافة»: تأجيل عملية التسليم والتسلم بين أونيس ومبروكة بطلب من الوزيرة

مبروكة توغي عثمان (الإنترنت)

نفت الهيئة العامة للثقافة ما يتداول من أخبار عن إتمام عملية التسليم والتسلم بين رئيس الهيئة حسن أونيس ووزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان.

وقالت الهيئة، في منشور لها على «فيسبوك»، الجمعة: «تنفي الهيئة العامة للثقافة ما يتم تداوله من شائعات عبر بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي عن عملية التسليم والتسلم بين السيد حسن أونيس والسيدة مبروكة توغي عثمان، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية».

وأوضحت الهيئة أن عملية التسليم والتسلم كان من المقرر لها أن تتم، الأربعاء، لكنها تأجلت إلى موعد لاحق بطلب من الوزيرة.