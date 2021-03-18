أحمد عز: أعود لـ«هجمة مرتدة» مطلع أبريل المقبل

انتهى عز منذ فترة من تصوير فيلم «العارف» (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل النجم المصري أحمد عز تصوير مشاهد فيلمه الجديد «الجريمة»، وهو العمل الذي يجمعه بالمخرج شريف عرفة مجددا بعد فيلمهما «الممر».

وأشار عز في تصريحات خاصة لـ«بوابة الوسط» إلى أنه حاليا مستمر في تصوير مشاهد فيلمه الجديد لحين العودة مرة لاستكمال تصوير مشاهد مسلسله «هجمة مرتدة» مطلع أبريل المقبل.

وأوضح أن يتبقى له أسبوع واحد وينتهي من تصوير المسلسل المأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، ويعود به إلى الشاشة الصغيرة منذ آخر أعماله «أبو عمر المصري».

ويشارك في بطولة فيلم «الجريمة» منة شلبي، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وهو قصة وسيناريو حوار شريف عرفة، وأمين جمال، ومحمد محرز، وإخراج شريف عرفة.

أما مسلسل «هجمة مرتدة» فيشارك في بطولته هند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وإنجي المقدم، وماجدة زكي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ويجسد عز من خلاله شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول إليه وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد الدولة الأجنبية في إطار تشويقي.