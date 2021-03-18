وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 01:10 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تنظم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ممثلة بمكتب مصراتة بالتعاون مع مؤسسة سيكلما للثقافة والفنون، التظاهرة الشعرية الأولى، لمناسبة اليوم العالمي للشعر، بمشاركة عدد من نخبة الشعراء الليبيين، وذلك في مدينة مصراتة يومي 20 و21 مارس.

ويأتي ذلك كأول نشاط ثقافي للوزارة، بعد أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية، حسب منشور صفحة الهيئة العامة للثقافة في «فيسبوك».

وحسب المنشور: «تهدف هذه الاحتفالية إلى دعم الشعر والشعراء وتسعى إلى المحبة والوفاق ونبذ العنف والتفرقة وتدعو إلى المصالحة ولم الشمل وإلى وحدة ليبيا، وتتضمن هذه الاحتفالية قراءات شعرية متنوعة وثرية، إضافة إلى أنها تتناول العديد من المضامين الوطنية والإنسانية».

(أرشيفية: الإنترنت)
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