ورد الخال: أستغل الرجال لأغراضي الخاصة في «قارئة الفنجان»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 10:45 صباحا
الفنانة اللبنانية - السورية ورد الخال (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت الفنانة اللبنانية ورد الخال أن أهم ما يميز مسلسلها الجديد «قارئة الفنجان» أنه خيالي، جديد وليس كلاسيكيا، مضيفة «أنا عادة ما أحب مشاهدة هكذا أعمال غربية، كما يميزه هذا الحضور العربي من الممثلين، والفكرة وإن كانت غير واقعية إلا أن المنطق موجود فيها».

وعن دورها، تقول: «أجسد دور أميرة وهي امرأة قوية وغريبة الأطوار، تجمعها بزوجها علاقة مبنية على المال والسلطة، وتستغل الرجال لأغراضها الخاصة، وتريد التحكم بمصائرهم، لكن قارئة الفنجان ستغير الأقدار».

«قارئة الفنجان» من كتابة هاني سرحان وإياد صالح وإخراج محمد جمعة، ويشارك في بطولته باسم مغنية، ورد الخال، أحمد شعيب، روان مهدي، فادي إبراهيم، دوري السمراني، ويارا قاسم، ويبث على منصة «شاهد VIP».

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