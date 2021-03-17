العراقية روان مهدي: «قارئة الفنجان» يجمع عدد من النجوم العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 05:05 مساء
روان مهدي وأحمد شعيب في كواليس «قارئة الفنجان» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت الممثلة العراقية روان مهدي إلى أن أكثر ما جذبها للمشاركة في مسلسل «قارئة الفنجان» هو أن هذا العمل هو مزيج بين عدة جنسيات عربية، مضيفة «كذلك النوع الجديد لهذه الدراما الذي لم أقدم مثله من قبل، خصوصا أنني أحب خوض أنواع درامية جديدة إذا ما قدمت بطريقة فنية جديدة».

وتشير إلى ذلك: «أقدم شخصية كارمن، وهي فنانة من أب كويتي وأم لبنانية، واجهت صعوبات في الخليج ومع أبيها، وبانتقالها إلى لبنان تتعرف على رجل أعمال ومنتج لبناني، وتحاول شق طريقها».

«قارئة الفنجان» هو من عروض شاهد الأولى، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والمواقف الغريبة التي تحدث على أحد شواطئ بيروت، حيث يلتقي مجموعة من الشبان والفتيات من أعمار مختلفة وجنسيات متعددة.

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