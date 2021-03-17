أحمد فهمي عن «قارئة الفنجان»: دراما تشويقية من نوع خاص

أحمد فهمي وورد الخال في كواليس «قارئة الفنجان» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب الفنان المصري أحمد فهمي عن سعادته بتصدر مسلسله الجديد «قارئة الفنجان» قائمة الأعلى مشاهدة على منصة «شاهد VIP» منذ انطلاقه الجمعة.

وأضاف، قائلا: «إننا أمام عمل درامي تشويقي من نوع خاص، وهو جديد على العالم العربي»، لافتا: «أقدم شخصية المهندس سلام، الذي يبدأ رحلة البحث والكشف عن تطبيق يقرأ الطالع، وتربطه علاقات مع معظم الشخصيات، كما يدخل في قصة حب لكن ليس بالشكل التقليدي».

وعن معيار اختيار أدواره، يؤكد فهمي أن «ما يغريني في أي عمل هو النص قبل أي شيء آخر، وبعد أعمالي السابقة أحب أن أختار الدور الذي يليق باسمي، وطبعا أثق جدًا برؤية المخرج محمد جمعة».

وعن الخلطة العربية من الممثلين من السعودية والكويت ومصر ولبنان، يشير إلى «شاركت في أعمال عدة ضمت ممثلين من جنسيات مختلفة سابقا، ويسعدني أن هذه التجربة تضم ممثلين من الخليج العربي كأحمد شعيب وروان مهدي».

«قارئة الفنجان» من كتابة هاني سرحان وإياد صالح وإخراج محمد جمعة، ويشارك في بطولته باسم مغنية، ورد الخال، أحمد شعيب، روان مهدي، فادي إبراهيم، دوري السمراني، ويارا قاسم، ويبث على منصة «شاهد VIP».