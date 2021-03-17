أحمد فهمي عن «قارئة الفنجان»: دراما تشويقية من نوع خاص

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 03:20 مساء
أحمد فهمي وورد الخال في كواليس «قارئة الفنجان» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب الفنان المصري أحمد فهمي عن سعادته بتصدر مسلسله الجديد «قارئة الفنجان» قائمة الأعلى مشاهدة على منصة «شاهد VIP» منذ انطلاقه الجمعة.

وأضاف، قائلا: «إننا أمام عمل درامي تشويقي من نوع خاص، وهو جديد على العالم العربي»، لافتا: «أقدم شخصية المهندس سلام، الذي يبدأ رحلة البحث والكشف عن تطبيق يقرأ الطالع، وتربطه علاقات مع معظم الشخصيات، كما يدخل في قصة حب لكن ليس بالشكل التقليدي».

وعن معيار اختيار أدواره، يؤكد فهمي أن «ما يغريني في أي عمل هو النص قبل أي شيء آخر، وبعد أعمالي السابقة أحب أن أختار الدور الذي يليق باسمي، وطبعا أثق جدًا برؤية المخرج محمد جمعة».

وعن الخلطة العربية من الممثلين من السعودية والكويت ومصر ولبنان، يشير إلى «شاركت في أعمال عدة ضمت ممثلين من جنسيات مختلفة سابقا، ويسعدني أن هذه التجربة تضم ممثلين من الخليج العربي كأحمد شعيب وروان مهدي».

«قارئة الفنجان» من كتابة هاني سرحان وإياد صالح وإخراج محمد جمعة، ويشارك في بطولته باسم مغنية، ورد الخال، أحمد شعيب، روان مهدي، فادي إبراهيم، دوري السمراني، ويارا قاسم، ويبث على منصة «شاهد VIP».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفير الألماني عن زيارة قيس سعيد ليبيا: تخيل إمكانات التوسع بين البلدين
ليبيا
أميركا توضح موقفها بشأن إعادة السفير إلى طرابلس
ليبيا
دعوة أممية - مغربية للمجتمع الدولي لدعم المرحلة الجديدة الحاسمة في ليبيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للقضاء على آمال الزمالك المصري في مجموعات دوري الأبطال
رياضة محلية
تعادل و4 انتصارات في دوري «القدم المصغرة»
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحدد موعد نشر تقريرها حول منشأ فيروس «كورونا»
عربى
غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
الجدل يلاحق لقاح أسترازينيكا
طب وصحة
أول تحرك لوزير الداخلية الجديد بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية
ليبيا
كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل
دولى
تفاصيل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة
ليبيا
بعد اليمين الدستورية.. نجلاء المنقوش أول وزيرة خارجية ليبية والرابعة عربيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة على السرعات المرتفعة