روبي وماجد الكدواني وأحمد مراد يطلقون مبادرة «واحدة جديدة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 04:10 مساء
بوستر فيديو كليب «واحدة جديدة» (خاص لـ بوابة الوسط)

بالتزامن مع يوم المرأة المصرية وبرؤية فنية للكاتب والسيناريست أحمد مراد تم إطلاق فيديو كليب مبادرة «واحدة جديدة» الذي يجمع بين النجمة روبي والنجم ماجد الكدواني.
وأشارت إنجي الصبان إلى أن المبادرة تستهدف توصيل صوت النساء واستعراض قصص نجاح ملهمة.

وإيمانًا منها بدور المرأة المصرية تطلق «فيكتوري لينك» هذه المبادرة سنويا لاستعراض القصص الملهمة في حياة السيدات، وإلقاء الضوء على قضايا المساواة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لهن.

وتشارك النجمة روبي في تلك المبادرة من خلال أغنية وفيديو كليب «واحدة جديدة» وبمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وذلك إيمانًا منهما بالمبادرة، وبالتحديات التي تواجه صورة المرأة في المجتمع.

تدور فكرة الفيديو كليب حول امرأة تواجه محنة نفسية تغير مجرى حياتها، ورغم تلك الصعوبات والتحديات فإنها تتحدى ذاتها وتقرر تغيير رؤيتها للحياة، وتحويل لحظات الألم إلى طاقة يمكن من خلالها الوصول إلى السعادة والثقة بالذات، بعد قراءة كتاب يبدل نظرتها لنفسها كامرأة مقهورة، حيث يركز الفيديو على جانب القراءة وأهمية تثقيف النفس وإشباع العقل بالمعرفة وتأكيد دور الكتاب في تغيير حياة الإنسان للأفضل.

تم تصوير الفيديو كليب بأداء درامي راق وبمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وبالتعاون مع شركة «تالنت ميديا» المنتجة للفنانة روبي لصاحبها المنتج وليد منصور، ليتم إطلاقه في يوم المرأة المصرية بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

الفيديو كليب رؤية فنية للكاتب أحمد مراد ومن إخراج حسام الحسيني، كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي.

من كواليس فيديو كليب «واحدة جديدة» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس فيديو كليب «واحدة جديدة» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس فيديو كليب «واحدة جديدة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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