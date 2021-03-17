«متاهة» سميرة سعيد تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 02:30 مساء
بوستر أغنية سميرة سعيد «متاهة» (خاص لـ بوابة الوسط)

اقترب فيديو كليب المطربة المغربية سميرة سعيد «متاهة» من مليون مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة على طرحه عبر «يوتيوب».

«متاهة» هي ثاني أغنيات ألبوم النجمة المغربية الجديد، متمنية أن تنال إعجاب جمهورها ومحبيها في الوطن العربي.

أغنية «متاهة» من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني، ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

قدمت المطربة الملقبة بـ«الديفا» العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات، وهي دائما ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف، وأغنية «متاهة» هي حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور في طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.

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