«حارس الذهب» ينطلق تجاريا في الإمارات 22 مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 12:29 مساء
بوستر فيلم «حارس الذهب» (خاص لـ بوابة الوسط)

يبدأ الفيلم الأسترالي «حارس الذهب» للنجم المصري أحمد مالك والمخرج رودريك ماكاي، جولة عروضه التجارية في العالم العربي من الإمارات ابتداءً من الإثنين 22 مارس في مسرح مول الإمارات، وهذا قبل أيام من انطلاقته التجارية في مصر، ويُعرض الفيلم مصحوبا بالترجمتين العربية والإنجليزية، ومن المرتقب إطلاق الفيلم في باقي الدول العربية قريبا.

«حارس الذهب» شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» حيث نال استحسانا عالميا، إذ وصفته مجلة «فارايتي» بأنه «تجربة ممتعة أخاذة» وقالت «الغارديان»، «فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب»، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة «سكرين دايلي»، «مالك خاطف للأنظار في دور حنيف (البطولة)».

أما العرض العربي الأول للفيلم فكان في مهرجان «الجونة السينمائي»، وأشاد به الحضور الكبير من النجوم والنقاد.

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان، وتأليف وإخراج رودريك ماكاي.

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