اتهامات بالتحرش.. استقالة المدير الفني لمسرح فولكسبونيه

شعار حركة مي تو (أ ف ب)

استقال المدير الفني لمسرح «فولكسبونيه» في برلين، كلاوس دور، من منصبه؛ بسبب اتهامات بمضايقات وتحرش جنسي وجهها إليه عدد من النساء، وفق ما أعلن الإثنين.



وفي بيان أصدره «فولكسبونيه»، الذي يُعتبر من أهم مسارح العاصمة الألمانية، قال كلاوس دور: «أبدي أسفي الشديد في حال كنت أسأت إلى العاملين من خلال تصرفاتي أو أقوالي أو سلوكي»، حسب «فرانس برس».



وكانت إدارة المسرح فتحت تحقيقًا في شكوى قدمتها إليها عشر نساء في حق المسؤول الستيني الذي يتولى المنصب منذ العام 2018، وبحسب تحقيق أجرته صحيفة «تاز»، تتناول الاتهامات أقوالًا لدور تنمّ عن تحيّز ضد المرأة وكراهية لها، ومحاولات تقرّب عدوانية من المشتكيات.



ورُفِعت عريضة إلى بلدية برلين تدعوها إلى أن «تأخذ على محمل الجد الشكاوى في حق دور وشهادات النساء المعنيات»، وتطالب برحيله.



وفي تطور آخر مستوحى من حركة «مي تو» (أنا أيضًا)، طلب رئيس تحرير جريدة «بيلد» يوليان رايشيلت إعفاءه مؤقتًا من منصبه على رأس الصحيفة الألمانية الأولى في ألمانيا من حيث عدد القراء.



وقدّم عدد من النساء شكاوى في حق رايشيلت تتعلق بمضايقات معنوية، وإساءة استخدام السلطة.



وأعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» التي تملك الجريدة فتح تحقيق داخلي في هذه الشكاوى، للنظر في ما إذا كان رايشيلت البالغ 40 عامًا تصرّف «وفق قيم الصحيفة وقواعدها».