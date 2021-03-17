وفاة الفنان الصديق مخلوف إثر وعكة صحية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 17 مارس 2021, 01:40 صباحا
الفنان الليبي الصديق مخلوف. (أرشيفية: الوسط)

توفي ليل الثلاثاء، الفنان الليبي الصديق مخلوف، بمدينة طرابلس إثر وعكة صحية ألمت به عقب عودته من دولة تركيا.

الفنان الصديق مخلوف من مواليد شارع عشرين بمدينة بنغازي، وهو من الفنانين الليبيين الذين قدمو عدد من الأعمال الغنائية  منذ بداية ثمانينات القرن الماضي.

وقدم الفنان الراحل الصديق مخلوف أخر أغانيه في شهر سبتمبر العام الماضي بعنوان «مع السلامة»، من منزله عبر حسابه الخاص بموقع «فيسبوك» بسبب الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس «كوفيد19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

و كان الفنان الراحل الصديق مخلوف «يستعد قبل انتشار فيروس كورونا لتصوير مجموعة من الأغاني في تونس، ومن بينها أغنية (مش متخيل) وأغنية (كوني) وهما من كلمات الشاعر فرج المذبل»، وفقًا لتصريح سابق لـ«بوابة الوسط» أدلى به في شهر سبتمبر 2020.

يذكر أن الفنان الصديق مخلوف له عديد الأعمال الغنائية سواء لحنًا وأداءً، كما تعاون مع عدد من الفنانين منهم الفنان الشاب الراحل أيوب الغرياني في عمل «نفترض» من كلمات سالم العالم، وجرى تصويره في لبنان، كما شارك في أوبريت «الإنسان» مع الفنان محمد عثمان وأسماء سليم، وكذلك شارك مع الفنانة صوفيا صادق ولطفي بوشناق في عمل «كان وطني».

وتتقدم «بوابة الوسط» إلى الأسرة الفنية وعائلة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة.

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