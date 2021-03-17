التسجيلي المصري «كباتن الزعتري».. الحلم في زمن الحرب

أطفال يلعبون في مخيم الزعتري للاجئين شمال العاصمة الأردنية عمّان، 15 فبراير 2021 (أ ف ب)

على مدار ست سنوات، تتبع المخرج المصري علي العربي خطوات شابين سوريين فرَّا من القصف في مدينة درعا في جنوب سورية في 2013 إلى مخيم الزعتري في الأردن، ويحلمان بأن يصبحا نجمين في كرة القدم.

وأخرج العربي (33 عامًا) فيلمه التسجيلي «كباتن الزعتري» من رحم معاناة الشابين، ليعرض لأول مرة ضمن المسابقة الدولية لمهرجان «صندانس» السنوي في الولايات المتحدة، التي أُقيمت هذه السنة بين 28 يناير والثالث من فبراير.

ويتناول الفيلم قصة حقيقية. ويقول محمود داغر (23 عامًا)، وهو أحد بطلي الفيلم، ردًّا على أسئلة لوكالة «فرانس برس» عبر الإنترنت، «المجتمع الدولي أصبح يتعامل مع اللاجئين على أنهم أرقام وإحصاءات، ولكن الفيلم يقدم حياة اللاجئين على أنهم جزء من العالم. اللاجئون مثل غيرهم من الناس لديهم آمال وأحلام».

ويوضح أنه التقى، وصديقه بطل الفيلم الآخر فوزي رضوان قطليش، المخرج علي العربي بعد وصولهما إلى مخيم الزعتري هاربين من درعا، «أثناء تصويره مواد إخبارية داخل المخيم».

ويضيف: «شرحنا له وضع اللاجئين، وأن لديهم أحلامًا مثل كل البشر يسعون لتحقيقها. بعد ست سنوات من التصوير، وعدنا أن الفيلم الذي يروي حكايتنا سوف يشاهده العالم كله».

وإن كانت أحلام داغر وصلت إلى العالم، لكن هذا لا يعني أنها تحققت، فهو لا يزال يقيم في المخيم ويحلم بالحصول على فرصته في الدراسة ليصبح في المستقبل مدرب كرة قدم محترفًا (أو «كابتن»، من هنا تسمية الفيلم «كباتن الزعتري»).

ويُعد مخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين السوريين في المملكة ويقع في محافظة المفرق (70 كلم شمال عمان) بالقرب من الحدود السورية ويؤوي نحو 80 ألف لاجئ.

ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجؤوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

من الشعلة إلى الزعتري

ويروي قطليش (24 عامًا) من جهته أنه اضطر للهرب من مدينة درعا ولم يستكمل دراسته بسبب القصف المستمر.

ويتابع أن والده كان محبًّا لكرة القدم وأنه لعب هو وإخوته في نادي «الشعلة» في درعا قبل الحرب، «كرة القدم هي حياتي والمكان الوحيد الذي ينسيني بأنني لاجيء هو الملعب».

ويقول قطليش المقيم حاليًّا في المخيم أيضًا إنه يطمح في أن يمنحه الفيلم فرصة ليصبح لاعب كرة قدم أو مدربًا مشهورًا، مضيفًا: «الأجيال الصغيرة في المخيم تمتلك مواهب في مجالات عديدة وتبحث فقط عن الفرصة».

وعن الحياة داخل مخيم الزعتري، يقول: «تحسنت الحياة قليلًا عن ذي قبل لكن الوضع سيئ بشكل عام»، مشيرًا إلى أن «الكهرباء والماء تنقطعان باستمرار ونعيش منذ سنوات في خيام، نقاسي حر الصيف وبرد الشتاء.. أتمنى أن يعكس الفيلم صورة بسيطة عن حياتنا الصعبة داخل المخيم إلى العالم».

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ويمنع على اللاجئين المقيمين في الزعتري الخروج منه من دون تصاريح، وقد تحول المخيم إلى مدينة حقيقية فيها كل أنواع المحال التجارية ومدارس ومصانع.. ومكتب توظيف تابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية.

واختار موقع مجلة «فاراييتي» المرجعية في السينما فيلم «كباتن الزعتري» في المركز الثاني ضمن قائمة لأفضل 15 فيلمًا عرضت ضمن فعاليات مهرجان «صندانس».