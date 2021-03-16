ريكاردو شايي قائدًا لأوركسترا «لا سكالا» حتى 2025

دار الأوبرا «لا سكالا» في ميلانو كما بدت خلال مرحلة الإقفال، 4 مايو (أ ف ب)

جدّد مسرح «لا سكالا» في ميلانو تعاقده إلى سنة 2025 مع مديره الموسيقي ريكاردو شايي، الذي يتولى قيادة الأوركسترا التابعة له منذ يناير 2015، حسب ما أعلن المسرح في بيان.

وأوضح البيان المقتضب أن «مجلس إدارة المسرح وافق الإثنين على اقتراح المدير الفني دومينيك ميير للتمديد للمايسترو ريكاردو شايي حتى سنة 2025 مديرًا موسيقيًّا»، وفق «فرانس برس».

وكان من المفترض أن تنتهي مدة العقد مع شايي (68 عامًا) في مطلع سنة 2022.

وسبق لشايي أن تولى قيادة عدد من أهم الفرق الأوركسترالية في العالم، ومنها «فينر فلهارمونيكر» و«برلينر فلهارمونيكر» و«لندن سيمفوني أوركسترا» و«أوركسترا باريس» و«نيويورك فلهارمونيك» و«شيكاغو سيمفوني أوركسترا».