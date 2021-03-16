التونسية كوثر بن هنية تصف اختيار فيلمها للأوسكار بأنه «حدث تاريخي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 01:20 مساء
المخرجة التونسية كوثر بن هنية (أ ف ب)

وصفت المخرجة التونسية كوثر بن هنية بالـ«الحدث التاريخي» اختيار فيلمها «الرجل الذي باع ظهره»، الإثنين، ضمن الأعمال المرشحة لجوائز الأوسكار، وهو يتناول من خلال قصة لاجئ سوري التلاقي العنيف بين عالمَي اللاجئين والفن المعاصر.

ويتنافس الفيلم التونسي ضمن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية مع «أناذر راوند» (الدنمارك) و«بيتر ديز» (هونغ كونغ) و«كولكتيف» (رومانيا) و«كو فاديس، عايدة» (البوسنة)، بحسب قائمة الترشيحات للدورة الثالثة والتسعين التي توزع جوائزها في 25 أبريل المقبل في لوس أنجليس.

وقالت بن هنية في تعليق لوكالة «فرانس برس» من مقر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس: إن ترشيح فيلمها «حدث تاريخي غير مسبوق في السينما التونسيةّ»، وأضافت «إنه حلم يتحقق، وإنجاز توصلنا إليه بمفردنا وبعرق جبيننا».

اقرأ أيضا: كوثر بن هنية: صورة للعذراء ألهمتني فكرة «الرجل الذي باع ظهره»

وفي هذا الفيلم الذي شارك العام الفائت في مهرجانات افتراضية وحضورية عدة، بينها مهرجان «البندقية» و«أيام قرطاج السينمائية» و«الجونة السينمائي»، تصوّر كوثر بن هنية قصة الشاب السوري سام علي الذي اضطر بعد تعرضه للتوقيف اعتباطيًّا إلى الهرب من بلده سورية الغارق في الحرب، تاركًا هناك الفتاة التي يحبها ليلجأ إلى لبنان.

ولكي يتمكن سام من السفر إلى بلجيكا ليعيش مع حبيبته فيها، يعقد صفقة مع فنان واسع الشهرة تقضي بأن يقبل بوشم ظهره، وأن يعرضه كلوحة أمام الجمهور ثم يباع في مزاد، مما يفقده روحه وحريته.

ويؤدي أدوار البطولة في الفيلم الممثل السوري يحيى مهايني، والفرنسية ديا ليان، والبلجيكي كوين دي باو، والإيطالية مونيكا بيلوتشي.

ودعت المخرجة وكاتبة السيناريو الأربعينية سلطات بلدها إلى تعزيز الاهتمام بالسينما، معربة عن أملها في أن يشكل هذا «التميز حافزًا لمزيد من دعم السينما والإحاطة بالسينمائيين»، وقالت: «غالبية أعمالنا ننجزها تقريبًا بمفردنا» في تونس.

وتنتمي بن هنية المولودة في 27 أغسطس 1977 في سيدي بوزيد (وسط تونس) إلى جيل السينمائيين التونسيين الشباب الذين نَقلوا إلى الشاشة الكبيرة قضايا مجتمعية وسياسية كانت تخضع للرقابة المشددة قبل ثورة 2011، وتقديمها في طرح جريء، مساهمين في ظهور «سينما جديدة».

وأخرجت بن هنية عددًا من الأفلام القصيرة والوثائقية، وحصد فيلمها «على كف عفريت» إعجاب الجمهور خلال عرضه ضمن قسم «نظرة ما» في مهرجان «كان الفرنسي» العام 2017، وهو يتناول قصة فتاة اغتصبها رجال الشرطة، وتكافح لتقديم شكوى في حقهم.

اقرأ أيضا: «الرجل الذي باع ظهره» ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان «فينيسيا»

أما المنتج حبيب عطية، فلاحظ أن «السينما التونسية تتميز وتشق طريقها نحو فرض وجودها عالميًّا».

وكان الممثل الفرنسي من أصل تونسي سامي بوعجيلة فاز بجائزة «سيزار» أفضل ممثل عن دوره كأب يحاول إيجاد متبرع بالكبد لابنه في فيلم «بيك نعيش» للمخرج التونسي مهدي البرصاوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يقود انتفاضة برشلونة في مباراته الـ767
رياضة عالمية
ديب هالاند تصبح أول وزيرة من السكان الأصليين في الولايات المتحدة
دولى
ريال مدريد يفتح أبوابه أمام رونالدو
رياضة عالمية
أول تحرك لوزير الداخلية الجديد بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية
ليبيا
كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل
دولى
إيطاليا تدخل إغلاقا جديدا.. وقلق في ألمانيا وفرنسا إزاء موجة ثالثة من الوباء
دولى
تفاصيل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة
ليبيا
بعد اليمين الدستورية.. نجلاء المنقوش أول وزيرة خارجية ليبية والرابعة عربيا
ليبيا
إيران تدرس «كل الخيارات» بعد التخريب الذي تعرضت له سفينتها
دولى
حكومة الدبيبة تؤدي اليمين الدستورية.. المهمة الصعبة تبدأ
ليبيا
بعد تشكيل حكومة الدبيبة.. مؤسسة النفط تنهي ترتيبات إيداع إيرادات صادراتها وتفرج ...
ليبيا
فرانس برس: منظمات حقوقية تقدم شكوى ضد«فاغنر»الروسية
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق تطبيق 260 «رواتب ليبيا»