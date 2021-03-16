الأمل يطرق أبواب مسارح برودواي

عدد من الراقصين خلال مشاركتهم في 12 مارس 2021 في تحرّك بعنوان «وي ويل بي باك»، في وسط ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك إحياء لذكرى «العام الضائع» في برودواي (أ ف ب)