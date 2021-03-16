«أعز الولد» لميرفت أمين على «شاهد» قبل السينمات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 12:14 مساء
مشهد من فيلم «أعز الولد» (خاص لـ بوابة الوسط)

بمناسبة عيد الأم، تقدم منصة «شاهد VIP» فيلم «أعز الولد» من عروض «شاهد ما قبل السينما» الذي يُعرض للمرة الأولى على الشاشات والمنصات.

الفيلم من بطولة ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم، الراحلة رجاء الجداوي، منى زكي، عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد شاهين، أروى جودة، ريهام عبدالغفور، والمخرج عمرو سلامة. الفيلم من إخراج سارة نوح.

تدور أحداث الفيلم حول عصابة تختطف أحفاد بطلات العمل وتطلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن أصلا العديد من المشكلات مع أحفادهن المخطوفين.

من جانبها، تؤكد النجمة ميرفت أمين أن دورها في آخر أفلامها «أعز الولد» أعجبها جدا، لا سيما أن القصة والتوليفة جديدتيْن، الأمر الذي دفعها لقبول الدور. كما توضح أن المميز في الشخصية التي تقدّمها أنها تشهد تحوّلا تدريجيا على مدار الأحداث.

من جانبها تقول المخرجة سارة نوح: «ما يميز (أعز الولد) أنه فيلم عائلي بامتياز يمكن للوالدين مشاهدته بصحبة الأبناء والجدات والأجداد».

وتضيف: «يتطرق الفيلم إلى علاقة الجدات بالأحفاد.. تلك العلاقة التي تتسم بالعاطفة على حساب المنطق أحيانا».

يُعرض فيلم «أعز الولد»، للمرة الأولى على الشاشات والمنصات، عبر «شاهد VIP» اعتبارا من 19 مارس الحالي.

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