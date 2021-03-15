رحيل الرياضي الأستاذ شحات عثمان بلقاسم

رحل عنا هذا اليوم 15/3/2021 الرياضي الأستاذ شحات عثمان بلقاسم، الذي وُلد في بنغازي، سنة 1929، وكان أستاذًا لجيل مدرسة الأمير الابتدائية في خمسينات القرن الماضي، ثم أصبح مديرًا لمدرسة الاتحاد الابتدائية.

ويعد من أول الرياضيين الذين مارسوا لعبة التنس الأرضي، وتحصَّل على بطولة الناشئين 1954، وتحصل على الترتيب الثاني من بين مجموعة لاعبي التنس الأرضي من ليبيين وبريطانيين. وتحصل على بطولة الجامعات الأعوام: 1958 ،1959 ، 1960 ، 1961.

مثل الراحل ليبيا سنة 1965 في الدورة العربية الرابعة التي أُقيمت بمصر، وتحصل على القلادة الفضية. تولي عددًا من المناصب في اتحاد التنس الأرضي وتنس الطاولة. وترأس وفد ليبيا في المؤتمر الأول للاتحاد الأفريقي لكرة الطاولة في مدينة أكرا عاصمة غانا. وفي سنة 1971 تولى رئاسة اتحاد التنس الأرضي، وكرة الطاولة. ترأس وفد ليبيا للبطولة العربية الأولى لكرة المضرب 1975 ، وبسبب خلاف بينه وبين المسؤولين سنة 1977 استقال متقاعدًا وابتعد عن المجال الرياضي.

رحم الله الأستاذ الفاضل شحات عثمان، وما غاب من تركز أثر طيب في نفوس أجيال تشهد له بحسن السيرة والسلوك، وشرف الانتماء الصادق للوطن. عاش شريفًا مخلصًا، ورحل كما ترحل النسمة الطيبة الزكية.