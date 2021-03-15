رحيل الرياضي الأستاذ شحات عثمان بلقاسم

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الإثنين 15 مارس 2021, 03:47 مساء

رحل عنا هذا اليوم 15/3/2021 الرياضي الأستاذ شحات عثمان بلقاسم، الذي وُلد في بنغازي، سنة 1929، وكان أستاذًا لجيل مدرسة الأمير الابتدائية في خمسينات القرن الماضي، ثم أصبح مديرًا لمدرسة الاتحاد الابتدائية.

ويعد من أول الرياضيين الذين مارسوا لعبة التنس الأرضي، وتحصَّل على بطولة الناشئين 1954، وتحصل على الترتيب الثاني من بين مجموعة لاعبي التنس الأرضي من ليبيين وبريطانيين. وتحصل على بطولة الجامعات الأعوام: 1958 ،1959 ، 1960 ، 1961.

مثل الراحل ليبيا سنة 1965 في الدورة العربية الرابعة التي أُقيمت بمصر، وتحصل على القلادة الفضية. تولي عددًا من المناصب في اتحاد التنس الأرضي وتنس الطاولة. وترأس وفد ليبيا في المؤتمر الأول للاتحاد الأفريقي لكرة الطاولة في مدينة أكرا عاصمة غانا. وفي سنة 1971 تولى رئاسة اتحاد التنس الأرضي، وكرة الطاولة. ترأس وفد ليبيا للبطولة العربية الأولى لكرة المضرب 1975 ، وبسبب خلاف بينه وبين المسؤولين سنة 1977 استقال متقاعدًا وابتعد عن المجال الرياضي.

رحم الله الأستاذ الفاضل شحات عثمان، وما غاب من تركز أثر طيب في نفوس أجيال تشهد له بحسن السيرة والسلوك، وشرف الانتماء الصادق للوطن. عاش شريفًا مخلصًا، ورحل كما ترحل النسمة الطيبة الزكية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: منظمات حقوقية تقدم شكوى ضد«فاغنر»الروسية
دولى
واشنطن: شركة «هواوي» تمثل تهديدا للأمن القومي
دولى
أسعار النفط تتجه صوب 70 دولارا للبرميل مع انتعاش الاقتصاد الصيني
اقتصاد
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
مجلس الأمن يرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة ويدعو إلى مصالحة شاملة وإخراج المرتزقة
ليبيا
مستشار الأمن القومي الأميركي: سندعم عقد الانتخابات في ليبيا.. وسنعزز مساءلة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات تنتظر حكومة الدبيبة.. الخدمات و«كورونا» والانتخابات
ليبيا
العدد 277 من جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي للانتخابات الليبية.. و700 ألف شخص ...
ليبيا
من السباقات إلى موائد الطعام.. سر شغف العرب بتربية الحمام
منوعات
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية