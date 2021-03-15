يو يو ما يعزف على التشيللو في مركز تلقيح أميركي

عازف التشيللو الأميركي يو يو ما خلال حفلة في ميديلين الكولومبية، 9 مايو 2019 (أ ف ب)

ارتفعت نغمات الأمل والارتياح، السبت، من مركز للتلقيح في الولايات المتحدة أقام فيه عازف التشيللو يو يو ما حفلة موسيقية بعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح.

وفاجأ الفنان المولود في فرنسا قبل 65 عاما لأبوين صينيين، الموظفين والأشخاص الذين جاؤوا لتلقي اللقاح في كلية بيركشاير في ماساتشوستس على ما ظهر في مقتطفات من حفلته نشرت عبر صفحة الكلية على «فيسبوك»، وفق «فرانس برس».

وفيما هو موضوع تحت المراقبة بعد تلقيه حقنة اللقاح، عزف لمدة 15 دقيقة وصفق له الجمهور بحرارة بعدها.

ونقلت صحيفة «بيركشاير إيغل» المحلية عن رئيس المركز ريتشارد هول قوله إن الفنان «أراد التعبير عن شكره» لتلقيه اللقاح.

ودأب يو يو ما على مدار العام الفائت على نشر مقاطع مصورة بانتظام على الشبكات الاجتماعية يعزف فيها مقطوعات لباخ أو بيتهوفن وسواهما تحت وسمين يتعلقان بالارتياح والأمل.

وكتب في تغريدة قبل عام «في زمن القلق هذا، أريد الاستمرار في مشاركة الموسيقى التي تبعث فيّ الارتياح».

كذلك عزف في مناسبات عدة تخليدا لذكرى ضحايا الوباء وتكريما للعاملين في المجال الطبي.