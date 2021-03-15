بيونسيه تحطم الرقم القياسي في عدد جوائز «غرامي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 05:00 مساء
بيونسيه، يسار، وميغان ذي ستاليون تتسلمان جائزة أفضل أغنية راب عن «سافاج» خلال حفل توزييع جوائز «غرامي»، 14 مارس 2021 (أ ف ب)

حطمت المغنية الأميركية بيونسيه الرقم القياسي في عدد جوائز «غرامي» الموسيقية التي حصلت عليها امرأة، إذ بلغ مجموع ما فازت به خلال مسيرتها 28 جائزة على إثر فوزها في فئة أفضل أداء «أر أند بي» عن «بلاك باريد» في الاحتفال الذي أقيم مساء الأحد، لتوزيع هذه المكافآت الموسيقية المرموقة.

وفي فئة أفضل فنان جديد، فازت ميغن ذي ستاليون لتصبح أول مغنية راب تحصل على هذه الجائزة المرموقة منذ لورين هيل العام 1999، وفق «فرانس برس».

وفازت المغنية الأميركية تايلور سويفت بجائزة ألبوم العام عن «فولكلور»، وباتت بذلك أول امرأة تحصل على هذه الجائزة ثلاث مرات، معادلةً هذا الإنجاز الذي سبقها إليه عمالقة الموسيقى كستيفي ووندر وفرانك سيناترا وبول سايمون. وهي كانت نالت هذه الجائزة عن «فيرليس» العام 2010 وعن «1989» العام 2016.

ونالت الأميركية هير جائزة «أغنية العام» عن «آي كانت بريذ» التي تدعو إلى وضع حد للتمييز العنصري وعنف الشرطة، وصدرت في خضم الحركة الاحتجاجية التي أثارها مقتل جورج فلويد في ربيع 2020.

أما في فئة تسجيل العام، ففازت بيلي أيليش عن «إفريثينغ آي وانتد»، وهي المرة الثانية تواليا تحصل على هذه الجائزة، ما يعدّ إنجازا لهذه الفنانة التي لا تزال في التاسعة عشرة، علما أنها حصلت العام الفائت على جوائز الفئات الأربع الرئيسية.

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