استبعاد سارة التونسي من «حرب أهلية» لإثارتها المشاكل

الفنانة سارة التونسي (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المنتج المصري جمال العدل أسباب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل «حرب أهلية» الذي تلعب بطولته النجمة يسرا والنجم باسل خياط، ويخوضان به السباق الرمضاني المقبل.

وقال العدل في تصريحات صحفية له، الإثنين، إن سبب استبعاد التونسي هو افتعالها لبعض المشاكل، والتي كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، رغم أنها وعدت بأنها ستأتي به ولكن لم يحدث ذلك.

وأضاف: «النقابة أرسلت لنا برفضها عمل سارة دون أوراق لأن دورها كبير بالمسلسل، لذلك قامت الشركة باستبعادها، و اختارت الفنانة أروى جودة لأداء الدور، وهو دور ذو مساحة و مؤثر وفعال في سياق الأحداث».

مسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج «العدل غروب».