وفاة المغني السنغالي ثيون سيك عن 66 عاما

المغني السنغالي الراحل ثيون سيك، يسار، مع وزير الثقافة بوسو ندور، 9 سبتمبر 2012 (أ ف ب)

غيّب الموت المغني والشاعر السنغالي ثيون سيك الذي كان على مدى 40 عاما أحد أهم وجوه الموسيقى السنغالية، إذ توفي، الأحد، في داكار عن عمر يناهز 66 عاما، بحسب ما أفاد محاميه عثمان سيي.

وكان ثيون بالاغو سيك أحد أشهر الموسيقيين في البلاد مع يوسو ندور وعمر بين وإسماعيل لو وحتى نجله والي سيك، وفق «فرانس برس».

و«فارق الحياة صباح الأحد، جراء مضاعفات مرض كان يعانيه» في مركز «فان» الاستشفائي في داكار، بحسب المحامي سيي الذي أكد بذلك خبرا أوردته الصحافة السنغالية.

وكان الراحل خلال سبعينات القرن العشرين مغنيا في أوركسترا «باوباب» التي تميزت بموسيقى السالسا الأفريقية الكوبية بنكهة سنغالية، وأسس في الثمانينات فرقة «رام دام» التي جمعت أنواعا موسيقية محلية عدة مع الفانك وأحيانا الريغي.

وتعرّض سيي في الأعوام الأخيرة لملاحقات قانونية طويلة في قضية أوراق نقدية مزورة أدت إلى توقيفه لمدة تسعة أشهر على ذمة المحاكمة العام 2015. وفي بداية مارس، ألغت المحكمة العليا في السنغال كل الإجراءات ضده، على قول محاميه.