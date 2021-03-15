وفاة المغني السنغالي ثيون سيك عن 66 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 12:15 مساء
المغني السنغالي الراحل ثيون سيك، يسار، مع وزير الثقافة بوسو ندور، 9 سبتمبر 2012 (أ ف ب)

غيّب الموت المغني والشاعر السنغالي ثيون سيك الذي كان على مدى 40 عاما أحد أهم وجوه الموسيقى السنغالية، إذ توفي، الأحد، في داكار عن عمر يناهز 66 عاما، بحسب ما أفاد محاميه عثمان سيي.

وكان ثيون بالاغو سيك أحد أشهر الموسيقيين في البلاد مع يوسو ندور وعمر بين وإسماعيل لو وحتى نجله والي سيك، وفق «فرانس برس».

و«فارق الحياة صباح الأحد، جراء مضاعفات مرض كان يعانيه» في مركز «فان» الاستشفائي في داكار، بحسب المحامي سيي الذي أكد بذلك خبرا أوردته الصحافة السنغالية.

وكان الراحل خلال سبعينات القرن العشرين مغنيا في أوركسترا «باوباب» التي تميزت بموسيقى السالسا الأفريقية الكوبية بنكهة سنغالية، وأسس في الثمانينات فرقة «رام دام» التي جمعت أنواعا موسيقية محلية عدة مع الفانك وأحيانا الريغي.

وتعرّض سيي في الأعوام الأخيرة لملاحقات قانونية طويلة في قضية أوراق نقدية مزورة أدت إلى توقيفه لمدة تسعة أشهر على ذمة المحاكمة العام 2015. وفي بداية مارس، ألغت المحكمة العليا في السنغال كل الإجراءات ضده، على قول محاميه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط تتجه صوب 70 دولارا للبرميل مع انتعاش الاقتصاد الصيني
اقتصاد
استعداد أفريقي لدعم حكومة الدبيبة.. وتشبث مغاربي للالتزام بخارطة الطريق
ليبيا
سلطنة عمان تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارا من أبريل
اقتصاد
قائمة المنتخب الوطني لمباراتي تونس وتنزانيا في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد أن من واجب بلادها «حماية مسلميها»
دولى
ليلة في خدمة برشلونة وريال مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
رقم قياسي في «تريبل دابل» بالدوري الأميركي للسلة
رياضة عالمية
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
السلطات الصحية في إيرلندا تعلق استخدام لقاح «استرازينيكا»
دولى
واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية